(EMRI) Automjete luksoze dhe prona në Palasë, Vlorë e Sauk/ Cili është i riu nga Tirana me tre emra, që iu sekuestrua 2 mln euro pasuri

Policia e Tiranës njofton se ka sekuestruar disa pasuri që arrijnë vlerën e 2 milionë eurove, të cilat dyshohet se rrjedhin nga veprimtaria kriminale e një personi që është ndaluar më parë nga autoritetet policore holandeze dhe gjermane, si i dyshuar për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve” dhe “Pastrim parash”.





Sipas bluve, vendosja e sekuestros preventive u bë ndaj pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme në ngarkim të shtetasit Stiven Alku, alias Gerald Kadriu, alias S. K., 34 vjeç, banues në Tiranë.

Policia bën me dije se me vendim të Gjykatës u bë sekuestrimi i pasurive të luajtshme e të paluajtshme, vlera e të cilave shkon rreth 2 milionë euro, konkretisht: një ndërtesë (vilë), së bashku me një sipërfaqe trualli, në Palasë, Vlorë; një ndërtesë (vilë) në Sauk; një apartament në Rrugën e Elbasanit; dy sipërfaqe toke në Sauk; 4 automjete dhe 20% të aksioneve të një biznesi privat.