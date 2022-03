Era Istrefi bën rikthimin e shumëpritur në muzikë! Ja cili është projekti që pritet të bëhet HIT

Këngëtarja ndërkombëtare, Era Istrefi siç edhe kishte paralajmëruar ka publikuar sot këngën e saj më të re të titulluar “Bebe”. Suksesi i këngëtares ka dhënë provat e duhura që kemi të bëjmë me një super HIT. Lajmin e shumëpritur për fansat, diva kosovare e ka dhënë ndërmjet rrjeteve të saj sociale ku shënon një numër shumë të madh ndjekësish. Këngëtarja e hitit “Bon Bon” , i publikuar në 2016-tën, solli një famë botërore për Erën.





Me shifra “të frikshme” me më shumë se 850,382,681 shikime nga mbarë bota, me hitin “Bon Bon”, Era Istrefi tregoi se nuk është thjesht një këngëtare, por një ikonë mbarëbotërore, krah emrave si Rihanna, Beyonce, Dua Lipa, Bebe Rexha apo Taylor Swift.