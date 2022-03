FOTOLAJM/ Basha vijon me takimet “e fshehta” me demokratët! Rrethohet nga “besnikët” e tij! Ja çfarë thotë për “Non Gratën”

Ish kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha është vënë në kryefjalën e mediave që pas dorëheqjes së tij jo vetëm pasi pritet me kureshtje nga publiku por edhe për faktin se ai vijon të jetë aktiv në takimet me demokratët. “I zhveshur” nga sytë e mediave dhe krejtësisht informal, kësaj radhë, Basha i ka takuar demokratët “e tij” në Elbasan. Ajo që bie në sy në takimet e Bashës, përpos faktit që ende zhvillon takime edhe pas dorëheqjes është edhe fakti se ai është i rrethuar nga mbështetësit e tij. Dhe kur themi mbështetësit e tij mund të përmendim emra si, kryetari i PD Elbasan, Eugen Isaj, zv kryetari Zamir Muzhaqi, si dhe eksponentët me influencë si Qani Xhafa dhe Andi Mema.





Në deklaratën e tij, Basha nuk e ka ndryshuar qëndrimin e tij sa i përket Sali Berishës, ku thekson se ky i fundit nuk duhet të jetë pjesë e grupit parlamentar e as të kandidoj për kreun e partisë.