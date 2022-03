“Hajde të vjedhim si me inceneratorët”/ Berisha gjen ‘fajtorin’ e tharjes së digave: U zbrazën në mënyrë kriminale nga…

Ish-Kryeministri Sali Berisha në fjalën e tij në Kuvend foli edhe për krizën energjetike, që sipas tij është shkaktuar nga vetë qeveria pasi ka zbrazur digat në një kohë kur rezervat ujore duhet të ruhen.

Sipas Berishës edhe me energjinë qeveria kërkon të vjedhë ashtu siç ka bërë me inceneratorët, ndërsa hodhi poshtë pretendimet e kryeministrit, e cila tha se pensionet janë rritur.

“Pensioni nuk arrin për asgjë tjetër, maksimumi që blejnë janë ushqime dhe ilaçe. Thoni se ja indeksuam. Sot ata marrin 4% më pak me gjithë rritjen tuaj. Kush e shkaktoi krizën e energjisë. Në vitin 2021, vit që u prodhuan 8.89 mld kilovat/ orë. Në një kohë kur konsumi tarifor është 5.3 mld. Kush i zbrazi në mënyrë kriminale digat në muajt gusht shtator?! E supozojmë se një drejtor i KESH u çmend ose u korruptuat dhe shiti energjinë me 40 euro kur në bursë shitej me 140 euro. Zbrazi digat në muajt gusht dhe shtator. Në një kohë kur nuk duhet zbrazur kurrë dhe duhet ruajtur si rezerve. Nuk ndëshkohet askush për këtë. Akti i parë atij i tregohet ligjit dhe drejtësia. E kanë bërë hajde të vjedhim si me djegësat”, u shpreh Berisha në Kuvend.