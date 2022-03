Inteligjenca britanike: Këshilltarët e Putinit mashtrojnë liderin rus për statusin e luftës në Ukrainë

Presidenti rus Vladimir Putin po gënjehet nga këshilltarët e tij në lidhje me performancën e forcave ruse në Ukrainë, sipas vlerësimeve të reja nga agjencitë e inteligjencës së Anglisë dhe SHBA-së.





Duke iu drejtuar Universitetit Kombëtar Australian të enjten, Jeremy Fleming, drejtor i GCHQ, agjencisë britanike të inteligjencës, kibernetikës dhe sigurisë, tha: “Ne besojmë se këshilltarët e Putinit kanë frikë t’i thonë të vërtetën, çfarë po ndodh dhe shkalla e këtyre gjykimeve të gabuara duhet të jetë e kristaltë e qartë për regjimin”.

Fleming shtoi se vendimi i Putinit për të pushtuar Ukrainën ishte provuar të ishte një llogaritje e gabuar e madhe dhe se ai “mbivlerësoi” aftësinë e ushtrisë ruse.

“Duket gjithnjë e më shumë sikur Putini e ka keqvlerësuar masivisht situatën. Është e qartë se ai e vlerësoi gabim rezistencën e popullit ukrainas. Ai nënvlerësoi forcën e koalicionit që veprimet e tij do të nxisnin. Ai nënvlerësoi pasojat ekonomike të regjimit të sanksioneve. Ai mbivlerësoi aftësitë e ushtrisë së tij për të siguruar një fitore të shpejtë”, tha Fleming.

Drejtori i inteligjencës britanike vazhdoi të thoshte se lidershipi ushtarak i Rusisë është zhytur në kaos dhe se fushata e Putinit është “e pushtuar nga problemet – morali i ulët, dështimet logjistike dhe numri i lartë i viktimave ruse. Komanda dhe kontrolli i tyre është në kaos”.

Ai shtoi se ushtarët rusë janë rebeluar: “Ne kemi parë ushtarë rusë – pa armë dhe moral – që refuzojnë të zbatojnë urdhrat, sabotojnë pajisjet e tyre dhe madje rrëzojnë aksidentalisht avionët e tyre”.

Fleming kritikoi fushatën e dezinformimit të Putinit, e cila synon lirinë e fjalës në Rusi: “Ne e kemi parë Putinin të gënjejë popullin e tij në një përpjekje për të fshehur paaftësinë ushtarake”, duke shtuar “dhe e gjithë kjo do të thotë, ai kërkon kontroll brutal të medias dhe aksesit në internet, ai kërkon mbylljen e zërave të opozitës dhe po bën investime të mëdha në propagandën e tyre dhe agjencitë e fshehta”.

Fleming ishte i kujdesshëm nëse Rusia është e vërtetë në lidhje me zvogëlimin e disa prej sulmeve të saj, siç u njoftua nga negociatorët rusë në Stamboll të martën.

“Këtë javë, Ministria e Mbrojtjes ruse deklaroi publikisht se do të reduktojë në mënyrë drastike operacionet luftarake rreth Kievit dhe një qyteti në veri. Dukej sikur ata ishin detyruar të bënin një ndryshim të rëndësishëm. Por më pas ata vazhduan me sulmet në të dyja këto vende. Mesazhe të përziera ose dezinformata të qëllimshme – do të duhet të shohim se si shpaloset”, tha ai.

Zbulimi vazhdon strategjinë perëndimore të deklasifikimit të inteligjencës për të ekspozuar funksionet e brendshme të Kremlinit. Si agjencitë e inteligjencës së SHBA-së dhe Britanisë së Madhe kanë bërë në mënyrë të përsëritur informacione të ndjeshme publike si në fillim të luftës ashtu edhe në atë pas pushtimit. “Tashmë është një tipar i jashtëzakonshëm i këtij konflikti se sa inteligjencë është deklasifikuar kaq shpejt për të kaluar përpara veprimeve të Putinit. Sipas mendimit tim, inteligjenca ia vlen të mblidhet vetëm nëse e përdorim atë, kështu që unë e mirëpres pa rezerva këtë zhvillim”, tha Fleming.

Në anën tjetër të Atlantikut, Drejtoresha e Komunikimeve e Shtëpisë së Bardhë, Kate Bedingfield, ndau vlerësimin britanik dhe tha: “Ne besojmë se Putini po keqinformohet nga këshilltarët e tij se sa keq po performon ushtria ruse dhe se si po shkon ekonomia ruse, e gjymtuar nga sanksionet, sepse këshilltarët e tij të lartë kanë shumë frikë t’i thonë të vërtetën”. Bedingfield shtoi se ishte “gjithnjë e më e qartë” se lufta kishte qenë një “gafim strategjik” që do ta linte atë më të dobët në terma afatgjatë.