Ja komenti për rikthimin e Berishës/ Basha tregon arsyen se pse nuk mori pjesë në mbledhjen e grupit të PD

Ish-kryedemokrati, Lulzim Basha, disa ditë pas dorëheqjes nga kryesimi i Partisë Demokratike, ka dalë në një prononcim për mediat, ku ka treguar edhe arsyet se pse nuk mori pjesë sot në mbledhjen e grupit të PD, ku ishte i pranishëm edhe Berisha. Sipas Bashës ai nuk mori pjesë në mbledhje, për t’i dhënë mundësi forumeve që të diskutojnë dhe të vendosin.

I pyetur si e shikon rikthimin e Sali Berishës, Basha tha këtë koment:

“Unë kam bërë dhe do të bëj gjithçka për vlerat e bashkuara. Një nga parimet është orientimi euroatlantik. Unë e kam të qartë rrugën që duhet të përshkruajë PD për të kthyer në një alternativë për njerëz. Unë do të punoj pa rreshtuar për këtë rrugë. Ujërat mund të jenë akoma të turbullta, por do të qartësohen.”