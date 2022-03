“I keni dhënë ‘ketaminë’ apo jo”/ Nëna ‘monstër’ përgjigjet para policisë për tre fëmijët e vdekur

Dialogu informal i Roula Pispirigou me policinë, marrja në pyetje për efektin e ketaminës dhe kërkesa për ritestim, 6.7 mlg/ml, tregojnë se vogëlushja Georgina mori dozën vdekjeprurëse të ketaminës dhe më në fund apatia dhe dembelizmi në shpalljen e vdekjes së 9- vajza vjeçare, janë faktet e reja në rastin e tmerrshëm të Greqisë.





Sipas informacioneve absolutisht të vlefshme, kur policia e gjeti veten dhe i tha se ishte gjetur ketaminë, ajo u përgjigj “Po, në rregull. E pashë në TV.” Dhe kur u pyet nëse e dinte se çfarë ishte ajo u përgjigj pasi e lexova në “google në atë kohë dhe e mora vesh”. “A e dhatë atë?” Është pyetja e radhës. “Nuk e kam dhënë” është përgjigjur për të plotësuar “A duhet të rishikohet?” Nuk mund të jem i sigurt për asgjë”.

Sipas raportit, vdekja ka ndodhur brenda 20 minutave dhe siç rezultoi nga dëshmitë e infermierëve për fëmijët, kur u informua se Georgina e vogël nuk ia doli dhe u shërua, Roula Pispirigou tregoi një indiferencë dhe apati deri në atë pikë sa i tronditi pasi dukej sikur asgjë nuk kishte ndodhur.

Sasia që morën fëmijët nga dora vrasëse e nënës së saj ishte 6.5 mlg/ml, pra një dozë shumë e madhe që është përgjegjëse për vdekjen e saj.

Nuk është sqaruar rruga, pra nëse është intravenoze, me rrugë hundore apo intramuskulare, ndërsa për atë që ka të bëjë me këtë motivim, siç thonë ata, do ta sqarojë vetë. Në momentin që mban gojën mbyllur, ndërsa mbrëmjen e djeshme në GADA, ka pasur vëzhgime diskrete, ndërsa sipas burimeve nuk ka shfaqur prirje të çuditshme apo vetëvrasëse.