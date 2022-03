Mohuan një lidhje me njëri-tjetrin, Jasmin Kadriu dhe Ardian Bujupi kalojnë mbrëmjen bashkë

U përfol gjatë për një lidhje të mundshme midis Ardian Bujupit dhe Jasmin Kadriut. Gjithë aludimet nisën nga disa foto të dyshes, ku dukeshin mjaft të afërt me njëri-tjetrin.





Më pas në rrjetet e tyre sociale u postua sekuenca e parë nga klipi më i ri i këngëtarit që do të publikohet nesër. Jasmina do të jetë pjesë e klipit gjithashtu.

Edhe pse kënga ka mbaruar dhe është gati për publikim, dyshja duket se akoma po shijojnë shoqërinë e njëri-tjetrit.

Së fundmi ish-konkurentja e Përputhen ka udhëtuar drejt Gjermanisë, ku ndodhet Ardian Bujupi . Sigurisht ato janë takuar, madje kanë ndarë edhe foto të secilit në storit e tyre në instagram.

Më herët me daljen e saj të fundit në emisionin “Prive” Kadriu konfirmoi se midis saj dhe Ardian Bujupit nuk ka asgjë. Sipas saj duhet shumë punë për ta bërë për vete, nuk mjafton njohja në një klip.

“Nuk kam kthyer përgjigje, prandaj nuk i kam mëshuar asaj pjesës që “Po kam diçka”, “Jo nuk kam diçka”, sepse ai mashkull që do më këtë mua në krah, duhet të bëjë jashtëzakonisht shumë dhe nuk mjafton “E njoha në një klip”, “dukemi shumë bukur bashkë”. Këto janë komentet “dukeni shumë bukur bashkë”, “keni kimi”. Nuk mjaftojnë këto gjëra për të qenë në një marrëdhënie me mua. Nuk mund të ketë përgjigje më të qartë se kjo”,- ka deklaruar Jasmina.

Nga ana tjetër edhe disa burime të afërt me Ardian Bujupin kanë mohuar një lidhje të mundshme të tij me me ish-konkurenten e Përputhen.

“Jo, Ardiani nuk është në lidhje dashurie me Jasminën as me këdo tjetër. Ai është ‘single”, tha burimi duke shtuar se momente e nxehta mes dyshes kanë ndodhur gjatë xhirimeve të klipit të tij.

Mirëpo gjithë këto deklarata, duket se hidhen poshtë nga fotot e fundit. Të jetë kjo startegji e tyre për të qëndruar në qendër të vëmendjes apo realisht janë në një lidhje të cilën e mohojnë vetëm në intervista?!