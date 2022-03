Partia Socialiste thërret Asamblenë Kombëtare, zbulohet data dhe rendi i ditës

Partia Socialiste do të mbledhë Asamblenë Kombëtare më 6 prill, ku në rend të ditës do të jenë 4 pika. Në njoftimin e sekretarit të përgjithshëm të PS-së Damian Gjiknuri thuhet se mbledhja e Asamblesë do të jetë online.





Në rendin e ditës do të miratohet dhe vendimi për thirrjen e Kongresit më 9 prill në Pallatin e Kongreseve.

Rendi i ditës së mbledhjes do të jetë:

Miratimi i vendimit për thirrjen e Kongresit të Partisë, ditën e Shtunë, datë 09.04.2022, ora 11.oo, në Pallatin e Kongreseve në Tiranë.

Diskutimi dhe miratimi i Agjendës së punimeve të Kongresit.

Miratimi i rendit të ditës së punimeve të Kongresit.

Prezantimi i Statutit të ri të partisë që do ti paraqitet Kongresit për votim e miratim.

Ditën e hënë, datë 04.04.2022, do ju dërgohen materialet përkatëse të mbledhjes, ndërsa ditën e mërkurë në mëngjes do ju dërgohet linku përkatës për lidhjen onlin