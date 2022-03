Salah: Mundësia e tërheqjes nga Egjipti është e hapur

Pas humbjes me penallti ndaj Senegalit dhe eliminimit nga Botërori i Katarit, Mohamed Salah foli me shokët e tij në dhomat e zhveshjes dhe la të hapur mundësinë për t’u tërhequr nga kombëtarja e Egjiptit.





“I thashë lojtarëve para ndeshjes së dytë se jam krenar që luaj me ta dhe se ata janë një nga më të mirët me të cilët kam luajtur ndonjëherë.

Jam krenar që luaj me ju dhe ishte një nder për mua dhe kjo që ndodhi nuk mund të shkaktojë ndërhyrje nga askush, sepse për herë të dytë është gjuajtja e penalltive. Nuk mund të them shumë, por ishte një nder të luaja me ju, nëse do të jem në kombëtare pas kësaj apo jo”, tha Salah në dhomat e zhveshjes.

Pas përfundimit të fjalës së mesfushorit egjiptian të Liverpool-it, fjalën e ka mbajtur ministri i Sportit të Egjiptit, Ashraf Sobhi, i cili ka dashur t’i ndërpresë çdo mendim për t’u larguar nga ai, duke thënë në mënyrë karakteristike: “Do të jesh aty”.