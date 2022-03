“Shmangni lëvizjet e panevojshme!”- Era e fortë çrrënjos edhe pemët në “Pyllin e Sodës”, priten stuhi në vijim

Stuhi të forta priten në vijim si pasojë e përkeqësimit të kushteve atmosferike në Vlorë dhe teksa era e fortë ka rrëzuar pemët në Pyllin e Sodës.





Sipas informacioneve, është dashur ndërhyrja e zjarrfikëses për të hequr pemët nga rruga dhe për të rikthyer lëvizjen normale të mjeteve.

Nga ana tjetër, Bashkia e Vlorës ka paralajmëruar qytetarët për stuhi të forta në ditët në vijim, përmes një postimi në rrjete sociale.

“Parashikimet e meterologëve paralajmërojnë mot të përkeqësuar. Stuhi te forta do të intensifikohen në vazhdim ,për këtë arsye do t’ju luteshim të shmangni lëvizjet e panevojshme me automjete në akset problematike si dhe parkimin e automjeteve në to.

Paralajmërimet e meteorologëve për fortuna kërkojnë të jemi të kujdesshëm! Për çdo nevojë urgjente kontaktoni me Shërbimet Publike të Bashkisë dhe Ujësjellës Kanalizime, ose në faqen tonë zyrtare në Facebook”, deklaroi Bashkia Vlorë.