“Sulmon” Berishën?/ Monika Kryemadhi: Duhet të flasim për viktimat e 21 janarit dhe Gërdecit

Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi ka ndërmarrë një sulm të ashpër ndaj ish-Kryeministrit Sali Berisha, duke rikujtuar viktimat e tragjedisë së Gërdecit dhe të 21 janarit 2011.

Gjatë fjalës së saj në Kuvend pas arrestiumit të ish-deputetit Alqi Bllako për aferën e incineratorëve, Kryemadhi theksoi se duhet zbardhur 21 janari bashkë me Gërdecin një herë e përgjithmonë, pasi sipas saj drejtësia shqiptare nuk e ka nërë detyrën siç duhet.

Duhet të flasim dhe për viktimat e 21 janarit, kush i bëri, si i bëri dhe çfarë ndodhi dhe duhet zbardhur 21 janari një herë e përgjithmonë. Duhet të flasim për viktimat e Gërdecit, duhet të flasim për të gjitha viktimat që ka bërë mosgjykimi drejtësisë në shoqërinë shqiptare dhe që ka bërë pis klasën politike. Sepse është shumë kollaj për të gjykuar njëri tjetrin por është shumë e shëmtuar kur kemi një drejtësi me regji”, tha Kryemadhi.

“Sot, arrestohet Alqi Bllako me 8 mars 2022 ka shitur të gjitha bizneset e tij që ka pas në emër. Kur flasim për drejtësi, jo për drejtësi me regji. Duhet të flasim për një drejtësi të vërtetë. Duhet të flasim për drejtësinë që përmendi kolegu Këllici, për Ardit Gjokljan.

Nga ana tjetër, politikanja përmendi Reformën në Drejtësi, dukë u shprehur se vetë, dy rrugë ekzistojnë për momentin: qeveria Rama duhet të përballet drejtësinë, ose Reforma duhet të rrëzohet.

“Bëmë një reformë në drejtësi, ku ne sot kemi dy rrugë, o përballjen përballë drejtësisë të qeverisë që kam pas të cilët kanë krijuar një megaferë të jashtëzakonshme që është përtej 430 milionë eurove të inceneratorëve ose do të kemi jetëgjatësinë e kësaj qeverie dhe rrëzimin e reformës në drejtësi të cilën e kemi miratuar me 140 vota. Megjithatë, për t’u kthyer tek akti normative jam shumë dakord që duhen bërë amendime në buxhet është hipokrizi që të themi që nuk duhen, është hipokrizi që buxhetet nuk rishikohen, janë rishikuar, po rishikohen, do rishikohen përsëri. Sepse çfarë sjellë minuti nuk sjell sekondi, aq më shumë në këtë situatë që është sot Shqipëria dhe gjithë rajoni dhe më përtej se rajoni”, ka deklaruar Kryemadhi.