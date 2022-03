“Tërboni njerëzit!”/ Kriza e çmimeve, Gjiknuri shënjestron opozitën: Doni tërmet politik që të bjerë qeveria

Deputeti Damian Gjiknuri, njëherësh sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste ka sulmuar opozitën pasi kjo e fundit ka kërkuar heqjen e taksave për karburantin.





Nga foltorja e Kuvendit, Gjiknuri akuzoi pakicën se duan të krijojnë idenë e tokës së djegur duke tërbuar dhe nxitur njerëzit me idenë se kjo qeveri duhet përmbysur.

Gjiuthashtu, ai theksoi se me heqjen e taksave do të boshatiset buxheti i shtetit. Sipas Gjiknurit, kjo krizë ekonomike që ka pushtuar mbarë botën, sapo ka nisur.

“Opozita ka dëshirë për të sulmuar qeverinë. Çmimet nuk kontrollohen nga qeveria shqiptare. Këtu nis dhe del një togfjalësh i ri; hiqni taksat dhe qeveria është grup i strukturuar kriminale. Por të thuash të heqësh taksat, do të thotë që ta lësh qeverinë të zbuluar në skenarë që ne se dimë se si do të zhvillohen. Prudenca e ekonomisë, është; targeto njerëzit më të varfër. A duhet më shumë?

Mbase duhet më shumë, por problemi është sa janë mundësitë. Kjo krizë sapo ka filluar. Funksioni i shtetit nuk mund të bjerë, se këtë doni ju. kur nuk ke shpresa, nuk ke mbështetës, dështon me vota, doni tërmet politik që të bjerë qeveria. Duke tërbuar dhe nxitur njerëzit me idenë se kjo qeveri duhet përmbysur. Kjo është e vetmja shpresë që keni. Doni të krijoni idenë e tokës së djegur. Kur ju shohin juve thonë, dikush mund të thotë; më mirë të rrijë Edi Rama.

Do doja të kishte ekuilibër politika, por kjo është e vërteta. Bëhuni të arsyeshëm, Arsyeja është fjalë e madhe në Shqipëri. Por një qeveri e përgjegjshme s’mund të plotësojë çdo kërkesë tuajën. Heqja e taksave do të thotë që arka e shtetit të jetë bosh. Ku e dimë ne se si do të performojë qeveria”, tha Gjiknuri.