Berisha sulmon mazhorancën: Jeni mega-organizatë kriminale, që po zhvasni paratë e shqiptarëve!

Ish-Kryeministri Sali Berisha, në fjalën e tij të mbajtur në seancën e sotme plenare, nuk ka nguruar të sulmojë mazhorancën qeverisëse, sipas të cilit ajo është një mega-organizatë kriminale, e cila ka mbushur xhepat dhe valixhet me milionë euro, para të shqiptarëve.

“Përpiqeni t’i paraqisni këto raste të shkëputura, por për gjithë ata që kanë ABC e Kodit Penal, të gjithë ata që lexojnë nenin 28 të këtij Kodi gjejnë se ju jeni një mega-organizatë kriminale. Se ajo vjedhje është bërë në bashkëpunim, në kundërshtim total me procedurat që përcakton ligji, ajo vjedhje është bërë me firma që vijnë nga maja e Piramidës e zbresin në bazë. Ajo vjedhje është bërë duke shpallur të ndërtuara objekte që nuk janë ndërtuar kurrë”, tha Berisha.

Ish-Kryeministri akuzoi qeverinë se disbursimi i fondeve nga buxheti i shtetit për kompanitë e inceneratorëve janë “për vetë ju”.

Berisha iu referua dokumenteve që publikoi të reja një ditë më parë kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi e tha se faktet tregojnë që Klodian Zoto që është në kërkim nga Policia me urdhër të SPAK, “kishte marrë edhe 27 milionë dollarë të tjera për Vlorën”.

“T’u pyes një gjë, nëse penalizohen nga drejtësia 20-30 zyrtarë, nëse të gjithë janë penalizuar se kanë kryer vepër penale duke përvetësuar fonde, nëse në bashkëpunim kanë realizuar këtë vjedhje të pashembullt, çfarë quhet organizata? Apo duhet të jenë njerëz të thjeshtë që s’kanë kravata e nuk pispillosen? Duhet të jenë tre djem të rinj që të quhet organizatë kriminale e po qenë 30 zyrtarë nuk është organizatë kriminale? Për firmat e Bllakos meriton atje ku shkoi, po firmat e Engjëll Agacit ku janë? Po firmat e Edi Ramës në kundërshtim flagrant me ligjin që firmos prokurime me procedurë të mbyllur, që nuk e parashikon ligji? Po si ka mundësi qe një njeriu ju me 3-5-10 kompani i jepni tender për 500 e ca milionë dollarë? Dje doli, u paraqitën dokumente nga Kryemadhi, që ai kishte marrë edhe 27 milionë dollarë të tjera për Vlorën nga OSHEE etj etj. Po kjo nuk ka asnjë lloj …e ai shëtit i lirshëm e ju vijoni disbursoni tek kjo organizatë kriminale fonde se është e juaja jeni vetë..“, theksoi Berisha.