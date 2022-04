Aksident i rëndë në aksin Levan-Tepelenë, “Benzi” përplaset me “BMW”! Ndërron jetë 37-vjeçari

Një aksident i rëndë ka ndodhur në aksin rrugor Levan-Tepelenë në fshatin Ziaj ku ka humbur jetën një person. Mjeti tip “Benz”, 37 vjeç me iniciale I.R., banues në Fratar është përplasur me automjetin tip “BMW” me drejtuesin me iniciale F.L., 34 vjeç, banues në Çorrush të Mallakastrës.





Si pasojë e aksidentit, ka humbur jetën 37-vjeçari i cili po drejtonte mjetin tip “Benz”. Nuk ka ende informacion mbi gjendjen e 34-vjeçarit.

Grupi hetimor po punon për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit.

NJOFTIMI I POLICISË:

Mallakastër/Informacion paraprak

Sot rreth orës 18:45, në aksin rrugor Levan-Tepelenë, në fshatin Ziaj, shtetasi I. R., 37 vjeç, banues në Fratar, duke drejtuar automjetin tip “Benz” është përplasur me automjetin tip “Bmw” me drejtues shtetasin F. L., 34 vjeç, banues në Çorrush, Mallakastër.

Si pasojë e përplasjes ka ndërruar jetë shtetasi I. R. dhe është dëmtuar e ndodhet në spital shtetasi F. L.

Grupi hetimor po punon për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit