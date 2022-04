Berisha bën thirrje për bashkimin e PD: Nuk do të ketë asnjë fshesë!  Asnjeri nuk do të përjashtohet, edhe ata që hodhën gaz

Ish-kryeministri Sali Berisha deklaroi këtë të premte se asnjë person nuk do të përjashtohet nga Partia Demokratike, përfshirë këtu dhe ata që hodhën gaz më 8 janar. Përmes një interviste të dhënë për emisionin Zonë e Lirë, Berisha bëri thirrje për bashkimin e PD-së dhe tha se dora e Komisionit të Rithemelimit do të qëndroj e shtrirë edhe për ata që mendojnë ndryshe.

“Asnjeri nuk përjashtohet. Edhe ata që hodhën gaz. Ka një elektorat guri i cili do të joshet me një frymë krejtësisht tjetër. Nuk do jetë më parti e kryetarit por do të jetë parti e ligjit. Kryetari nuk mund të qëndroj mbi parti por nën statutin e partisë. Nuk do të ndodhë asnjë fshesë, unë jam këtu që t’i bëj thirrje të gjithë atyre që mbështetën Sali Berishën të shtrijmë dorën dhe të bashkohemi me ata që u ndamë”, tha Berisha.