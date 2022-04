Dita e 37-të e pushtimit/ Sot rinisin bisedimet online mes palëve, Zelensky ‘heq qafe’ dy sigurimsa. NATO: Rusët po rigrupohen për sulm!

Pushtimi rus në Ukrainë ka hyrë në ditën e tij të 37-të, teksa lufta vijon në të gjitha frontet, megjithatë shpresat mbeten ende dhe bisedimet për paqe midis Kievit dhe Moskës do të rifillojnë online ditën e sotme, sipas një negociatori ukrainas.





Raportohet se, termocentrali bërthamor i Çernobilit është kthyer dje nën kontrollin kontrollin e personelit ukrainas. Kjo u njoftua nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike në një njoftim të enjten në mbrëmje.

Ukraina informoi sot IAEA se forcat ruse që kanë kontrolluar centralin që nga 24 shkurti, kanë transferuar kontrollin e personelit ukrainas dhe kanë zhvendosur dy autokolona në Bjellorusi.

Zelensky shkarkon dy anëtarë të Shërbimit të Sigurisë për tradhti

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky ka thënë se ka shkarkuar dy anëtarë të lartë të shërbimit të sigurisë kombëtare, duke thënë se janë “tradhtarë”.

“Sot është marrë një tjetër vendim sa u përket anti-heronjve. Nuk kam kohë të merrem më të gjithë tradhtarët, mirëpo gradualisht, të gjithë do të ndëshkohen”, tha Zelensky, sipas të cilit, kushdo që e shkel betimin e besnikërisë ndaj popullit ukrainas, do të privohet nga gradat ushtarake.

Lufta në Ukrainë, NATO: Forcat ruse po rigrupohen për sulm

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka thënë se forcat ruse janë duke u rigrupuar në Ukrainë për të rritur sulmet në lindje të shtetit. Mbretëria e Bashkuar ka thënë se Rusia është duke dërguar mes 1,200 deri në 2,000 trupa, nga Gjeorgjia në Ukrainë, si përforcime.

Moska ka thënë të martën se do të zvogëlojë aktivitetet ushtarake në veri të Ukrainës dhe do të fokusohet në “çlirim” të rajonit Donbas në juglindje. Stoltenberg ka thënë se synimi rus për të pasur rezultate ushtarake, nuk ka ndryshuar ende.

“Ne shohim bombardime të vazhdueshme të qyteteve dhe ne shohim se Rusia është duke ripozicionuar disa trupa, duke i lëvizur disa, me shumë mundësi që të rrisë përpjekjet në rajonin Donbas”, ka thënë ai.

Presidenti rus, Vladimir Putin, ka urdhëruar pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Ai ka urdhëruar “operacion special” për të çmilitarizuar Ukrainën. Veprimi i Kremlinit ka nxitur zemërim dhe është dënuar në shumë vende të botës. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët janë përgjigjur me sanksione të ashpra kundër Moskës.

Media shtetërore: Rusia s’do kërkojë heqjen e sanksioneve

Një zëdhënës i ministrisë së jashtme ruse i ka thënë një gazete lokale se Moska nuk do t’i kërkojë BE-së të heqë sanksionet e saj, pavarësisht se Kremlini i kishte përshkruar më parë veprimet e Perëndimit si “luftë ekonomike”.

“Ne nuk do të veprojmë si kërkues në drejtim të heqjes së sanksioneve. Ne kemi një kufi sigurie. Dhe Bashkimi Evropian nuk është qendra e universit”, tha përfaqësuesi Nikolai Kobrinets për Ria Novosti.

Media shtetërore raportoi pretendime se qeveria ruse ka 100 nisma të planifikuara për të kundërshtuar sanksionet. Të enjten, Rusia kërcënoi gjithashtu se do të ndalonte furnizimin me gaz për vendet e huaja nëse nuk paguanin në rubla.

Autobusë me ushqim dhe ilaçe, zyrtarët ukrainas: Autokolonat humanitare u ndaluan dhe u bastisën nga forcat ruse

Forcat ruse thanë se do të rihapin korridorin e evakuimit nga qyteti i rrethuar i Mariupolit në Zaporizhzhia të premten. Sipas zyrtarëve ukrainas, autokolonat u përballën me disa probleme të enjten, duke përfshirë trupat ruse që konfiskuan ndihmën dhe bllokuan autobusët.

Ministria ruse e Mbrojtjes tha se ushtria do të rihapë korridorin humanitar nga qyteti jugor Mariupol në Zaporizhzhia më 1 prill me kërkesë të liderëve të Francës dhe Gjermanisë.

“Korridori do të hapet nga ora 10:00 me orën e Moskës dhe trupat ruse do të ngrenë një pikë të ndërmjetme në qytetin jugor të Berdiansk”, tha ministria.

Franca tha se korridori i evakuimit të enjten ishte “i pamjaftueshëm” për të lejuar shpëtimin nga Mariupol. Ministrja ukrainase Iryna Vereshchuk tha se rreth 100,000 civilë mbetën të bllokuar në qytet, i cili ka vuajtur javë të tëra nga bombardimet nga forcat ruse. Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq (KNKK) po përgatitet të lehtësojë kalimin e sigurt të civilëve nga Mariupol.

“Është jashtëzakonisht e rëndësishme që ky operacion të zhvillohet. Jetët e dhjetëra mijëra njerëzve në Mariupol varen prej tij,” tha ICRC.

Forcat ruse konfiskuan të enjten 14 tonë ndihma humanitare nga autobusët e nisur për në Melitopol në Ukrainën jugore, sipas Vereshchuk, ministri ukrainas i riintegrimit të territoreve të pushtuara përkohësisht. Vereshchuk tha se ushqimi dhe ilaçet ishin ngarkuar në 12 autobusë.

“Forcat ruse gjithashtu bllokuan 45 autobusë që shkonin në Berdiansk të enjten në rrugë për në Mariupol. Ne jemi duke negociuar që autobusët të kthehen dhe banorët e Melitopolit nesër të evakuohen duke përdorur këta autobusë”, tha ajo.

1,458 njerëz arritën në Zaporizhzhia me makinat e tyre të enjten, tha Vereshchuk. 631 prej tyre u arratisën nga Mariupol. 827 ishin nga Berdiansk, Enerhodar, Melitopol, Polohy, Huliapole dhe Vasylivka në rajonin e Zaporizhzhia.

Lufta në Ukrainës/ Rritet ndjeshëm çmimi i gazit në Evropë

Çmimi i gazit po rritet ndjeshëm në Evropë me qëndrimin e Presidentit rus, Vladimir Putin për pagesën gazit me rubla, ndërkohë që lufta në Ukrainë vazhdon e pandërprerë.

Në fillim, çmimet në Amsterdam u rritën në 132 euro për MWh, me 4.8% rritje krahasuar me dje. Në Londër, çmimi u rrit në 305 pens për Mmbtu, me 1.9%.

Rusët mbajnë të rrethuar qytetin, zyrtari në Mariupol: Është i rrezikshëm largimi!

Një zyrtar shtetëror në Mariupol, ka thënë se është shumë e rrezikshme të dalësh nga qyteti në këto momente. Ai ka thënë për mediat, se qyteti portual është i rrethuar nga rusët dhe kësisoj rreziku është prezent.

Petro Andryushchenko tha se forcat ruse kishin parandaluar furnizimet humanitare për banorët e bllokuar, duke bërë të qartë se një “korridor humanitar” i planifikuar nuk ishte hapur.

Më herët raportuam se një autokolonë e Kryqit të Kuq që transportonte ndihma mjekësore në qytetin port është vonuar, duke mos ditur se çfarë po ndodh me të.

Sulm ajror nga dy helikopterë të Forcave të Armatosura të Ukrainës, zjarr në një depo karburanti ruse pranë kufirit

Një zjarr shpërtheu në një depo karburanti në Belgorod, një qytet rus pranë kufirit me Ukrainën, tha guvernatori rajonal në kanalin e tij Telegram të premten në mëngjes. Vyacheslav Gladkov, guvernatori i rajonit të Belgorodit, akuzoi Ukrainën se qëndron pas zjarrit pa dhënë prova të mëtejshme.

“Zjarri në depon e naftës ka ndodhur si pasojë e një sulmi ajror të ardhur nga dy helikopterë të Forcave të Armatosura të Ukrainës, të cilët kanë hyrë në territorin e Federatës Ruse duke fluturuar në lartësi të ulët. Nuk ka viktima”, tha Gladkov.

Zjarri “përfshiu rezervuarët e karburantit”, raportoi media shtetërore ruse TASS, duke cituar Ministrinë ruse të Situatave të Emergjencave. Dy punonjës të depos janë lënduar nga zjarri, por jeta e tyre nuk është në rrezik, tha Gladkov. Banorët në afërsi të depos janë duke u evakuuar, shtoi ai.

“Shërbimet e urgjencës janë në vendin e ngjarjes duke luftuar zjarrin dhe nuk ka asnjë kërcënim për popullatën e qytetit”, tha Gladkov.

Të mërkurën, Gladkov tha se shpërthime të veçanta në një depo municionesh në rajonin e Belgorod të martën vonë në mbrëmje mund të kenë ndodhur për shkak të një zjarri, duke cituar informacionin paraprak.

Belgorod është afër kufirit verilindor Ukrainë-Rusi, përtej të cilit shtrihet qyteti kryesor ukrainas i Kharkiv. Zona e Belgorodit u përdor si një terren për forcat ruse pak para pushtimit, dhe Kharkiv që atëherë është granatuar pamëshirshëm dhe goditet me raketa.

Zëvendësministrja ukrainase e Mbrojtjes: Rusia po përpiqet të përqendrojë sistemet raketore në Bjellorusi

Zëvendësministrja e Mbrojtjes i Ukrainës tha se Rusia po përpiqet të përqendrojë sistemet raketore në Bjellorusinë juglindore për përdorim të mundshëm kundër Ukrainës. Vlerësimi vjen pavarësisht pretendimeve të fundit të Rusisë për një de-përshkallëzim rreth Kievit dhe qytetit verior të Chernihiv.

“Armiku nuk po braktis planet e tij për të kapur plotësisht rajonet Donetsk dhe Luhansk. Po cenon gjithashtu rajonin e Kharkiv dhe po përpiqet të forcojë pozicionin e tij, të rigrupojë trupat. Forcat ukrainase po shohin se sistemet e raketave ruse po dërgohen pranë qytetit Gomel në Bjellorusi. Armiku po përpiqet t’i përqendrojë ata atje, me sa duket për shkak të planeve për të nisur sulme me raketa ose për t’i përdorur ato si një mjet shantazhi dhe frikësimi. Prandaj, territori i Bjellorusisë vazhdon të përdoret në mënyrë aktive nga Rusia për të kryer agresion,” tha ajo.

E pyetur nëse ajo priste të shihte sulme të vazhdueshme me raketa në territorin ukrainas, Maliar tha:

“Ne duhet të jemi gati për këtë. Lufta vazhdon. Dhe duhet thënë se armiku nuk po ngadalësohet. Sulmet me raketa, intensiteti i tyre është i gjithë ashtu siç ishte, ndonjëherë edhe në rritje.”

Shefi i NATO-s paralajmëroi se forcat ruse nuk po tërhiqen, por po ripozicionohen pasi mbajnë presion mbi Kievin dhe qytete të tjera. Zyrtarët ukrainas dhe amerikanë kanë thënë gjithashtu se rusët mund të rigrupohen në Bjellorusi.