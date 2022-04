Erdhi në Tiranë për të përgjuar muxhahedinët/ Agjenti iranian del para gjykatës për terrorizëm

Prokuroria e Posaçme Kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit bëri të ditur të premten se shtetasi iranian Bijan Pooladrag, i arrestuar në tetor 2020, do të dërgohet për gjykim.





Iraniani Bijan Pooladrag akuzohet se ka kryer shërbime për personat e shpallur si “organizata terroriste” si dhe ka kryer përgjime të paligjshme. SPAK njoftoi të premten se ka mbyllur hetimet dhe e ka dërguar çëshjen për gjykim.

“Në përfundim të hetimeve të këtij procedimi penal është dërguar për gjykim i pandehuri Bijan Pooladrag (shtetas nga Irani), pasi akuzohet se ka konsumuar elementet e veprave penale, “Kryerja e shwrbimeve dhe veprimeve me persona të shpallur”, “Organizata Terroriste”, “Përgjimi i paligjshëm i të dhënave kompjuterike”, “Ndërhyrja në të dhënat kompjuterike”, “Ndërhyrja në sistemet kompjuterike”, “Keqpërdorimi i pajisjeve”, parashikuar nga nenet 230/ç ,234/a/2, 293/a/1, 293/b/1, 293/c/1 dhe 293/ç të Kodit Penal,” bëri të ditur SPAK.

Pooladrag u arrestua në tetor 2020 nën dyshimin se ishte një agjent iranian me mision për të vrojtuar grupin e MEK, një organizatë opozitare iraniane në ekzil, e cila ka selinë aktualisht në Shqipëri pas evakuimit nga Iraku me ndërmjetësimin e amerikanëve.

Organizata e Popullit Muhaxhidin të Iranit është themeluar në vitet ’70 si një opozitë e majtë ndaj regjimit të mullahëve. Organizata u zhvendos në Irak gjatë Luftës Irak – Iran dhe u klasifikua si organizatë terroriste. Ajo u çarmatos pas pushtimit amerikan të Irakut ndërsa një pjesë e anëtarëve u zhvendosën në Shqipëri me ndërmjetësimin e amerikanëve.

Policia e Shtetit njoftoi në vitin 2019 se kishte dyshime se persona të agjenturës iraniane kishin përgatitur ndërmarrjen e sulmeve terroriste në territorin e Shqipërisë.

Kryerja e shërbimeve dhe veprimeve me persona të shpallur është një vepër penale që dënohet me 4 deri në 10 vjet burg ndërsa përgjimi i paligjshëm dënohet me 7 deri në 15 vjet burg./BIRN