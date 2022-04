Lufta në Ukrainë/ Rritet ndjeshëm çmimi i gazit në Evropë, sa preket Shqipëria nga kjo rritje…

Çmimi i gazit po rritet ndjeshëm në Evropë me qëndrimin e Presidentit rus, Vladimir Putin për pagesën gazit me rubla, ndërkohë që lufta në Ukrainë vazhdon e pandërprerë. Në fillim, çmimet në Amsterdam u rritën në 132 euro për MWh, me 4.8% rritje krahasuar me dje. Në Londër, çmimi u rrit në 305 pens për Mmbtu, me 1.9%.





Ndërkohë, ndikimet e saj në rritjen e çmimit të gazit lufta në Ukrainë e ka pasur edhe në vendin tonë, ku edhe pse për disa ditë qëndroi i palëvizur në rreth 93 lekë për litër, me përditësimin e fundit të vendimit të Bordit, u vendos që të kapte shifrën e 110 lekëve për litër, duke rënduar kështu ndjeshëm xhepat e drejtuesve që kanë mjetet e tyre me gaz.

Nuk dihet se sa do të zgjasë kjo situatë, por me siguri që rritja që ka prekur gjithë Evropën pas vendimit të Rusisë, do të prekë edhe më shumë vendin tonë, ndërsa vlera e gazit pritet të rritet ndjeshëm në ditët e javët në vijim.