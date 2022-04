‘Sot mund të jetë 1 prill, por kjo nuk është shaka’/ ‘Ëndrra amerikane’, hyn në fuqi vendimi për vizat 10-vjeçare në SHBA

Nga sot është futur në fuqi vendimi i zgjatjes së vizës amerikane për shqiptarët nga 3 vite në 10 vjet. Me anë të një postimi në ‘Twitter’, Ambasada e SHBA-së shkruan se sot mund të jetë 1 prilli, por ky vendim nuk është shaka. Ambasadorja e SHBA-së, Yuri Kim përshëndeti sot aplikanten shqiptare të cilës iu dha viza amerikane.

The first 10-year visa for Albanian travelers was issued this morning! ❤️✈️ https://t.co/AlVMCJaXVy

— Ambassador Yuri Kim (@USAmbAlbania) April 1, 2022