“Një Shqipëri për shqiptarët”/ Vjena perandorake krijoi elitën shqiptare, Schriffl: ‘Kulturprotektorati’ tejkaloi fenë

Mbahet konferenca shkencore, “Krijimi i shtetit të pavarur shqiptar dhe roli i Austro-Hungarisë”





Më se një shekull nga pavarësia e Shqipërisë, roli kyç i Austro-Hungarisë, vjen në një konferencë shkencore. Përmes nxitjes me moton “Një Shqipëri për shqiptarët” dhe ndihmës kundër zgjerimit serb të një shekulli më parë, Vjena perandorake do të ndihmonte ekzistencën e shtetit shqiptar. Ambasada austriake në bashkëpunim me Institutin e Historisë kanë mbajtur këtë të enjte konferencën shkencore, “Krijimi i shtetit të pavarur shqiptar dhe roli i Austro-Hungarisë”. Drejtori i Institutit të Historisë, Afrim Krasniqi, vërejti rolin themelor të Austrisë për pavarësinë e vendit, citoi letrat e elitës së kohës në këtë hulli dhe tha se “Vjena ka qenë qendër e albanologjisë me ‘Kulturprotektorat”.

Ambasadori austriak në Shqipëri, Christian Steiner, ndërsa solli në vëmendje raportet e Vjenës me Shqipërinë para, gjatë dhe pas pavarësisë, tha se “në shumë nga bashkëbisedimet e mia zyrtare ose private, më është përmendur mbështetja e Austro-Hungarisë në pavarësinë e Shqipërisë, si dhe është treguar një mirënjohje e madhe. Prandaj menduam që në 110 vjetorin e Pavarësisë së Shqipërisë të shqyrtonim nga afër këtë epokë historike dhe mbi të gjitha rolin që luajti në të Austro-Hungaria, duke e parë këtë epokë veçanërisht nga këndvështrimi i ditëve të sotme, për shembull në pasqyrimin e saj në libra shkollorë dhe në media”.

Më tej, ai shtoi se “mbështetja e Austro-Hungarisë gjatë pavarësisë së Shqipërisë si dhe lidhjet e larmishme në nivel politik, ushtarak, ekonomik, por mbi të gjitha shkencor-kulturor në vitet para dhe pas pavarësisë kanë hedhur një themel shumë të fortë për zhvillimin e marrëdhënieve në 30 vitet e fundit, pas përfundimit të komunizmit në Shqipëri”.

Këtu sipas tij, përfshihen, “shkëmbimi intensiv dhe shumë i mirë në nivel politik, me shumë vizita si në Shqipëri ashtu edhe në Austri; Austria si një nga investitorët kryesorë në sektorin ekonomik, duke përfshirë këtu shërbimet financiare, sigurimet, energjinë dhe hotelet; bashkëpunimi austriak për zhvillim, i pranishëm për gati 30 vjet, duke u fokusuar aktualisht në fushën e drejtësisë dhe sundimit të ligjit, si dhe në menaxhimin e ujit; Nëpërmjet nismave shtetërore dhe private Austria ka qenë shumë aktive në fushën e edukimit, me projekt kryesor Shkollën Austriake “Peter Mahringer”, një nga 7 shkollat e huaja austriake në botë. Gjithashtu, Austria ka dhënë mbështetjen e saj veçanërisht për shkollat profesionale në fushën e IT-së dhe turizmit; shkëmbim intensiv kulturor mes dy vendeve, viti kulturor dypalësh Austri-Shqipëri në vitin 2018 me rreth 100 aktivitete në të dy vendet”.

Në fjalën e tij, diplomati austriak tha se ne na bashkon qëllimi i përbashkët që Shqipëria të bëjë progres të shpejtë në procesin e integrimit në BE, duke shpresuar që negociatat me Bashkimin Evropian do të hapen brenda një kohe shumë të shkurtër. “Duhet theksuar, gjithashtu, se ne kemi punuar shkëlqyeshëm së bashku edhe nën ombrellën e organizatave ndërkombëtare si OSBE dhe OKB. Vetëm pak ditë më parë ishte 25-vjetori i prezencës e OSBE-së, kur ish-kancelari austriak Franz Vranitzky, në rolin e të dërguarit të posaçëm të OSBE-së bëri deklarata të rëndësishme me qëllim tejkalimin e krizës së rëndë të vitit 1997”,-tha Steiner.

Ai kujtoi se Austria ka qenë e pranishme diplomatikisht me një ambasadë në Tiranë që prej 30 vitesh (punonjësi im Ylli Çaushi, cili ka qenë prezent që në fillim mund ta dëshmojë këtë), si dhe me një Konsullatë Nderi në Shkodër. Javën e ardhshme, më 7 prill, do të rihapet Konsullata e Nderit në Vlorë, si në periudhën para pavarësisë së Shqipërisë, kur Austro-Hungaria kishte në territorin aktual të Shqipërisë 3 konsullata, atë të Durrësit, Shkodrës dhe Vlorës.

Nga David Schriffl*

Më 28 nëntor të këtij viti, Shqipëria do të festojë 110-vjetorin e pavarësisë dhe jam shumë i nderuar që jam pjesë e kësaj konference që trajton rolin e Austro-Hungarisë në këtë proces dhe zhvillimet e mëpasshme.

Për sa i përket temës, jam, gjithashtu, shumë i kënaqur që ambasadori austriak dhe ai hungarez e nderojnë këtë event me praninë e tyre.

Në një farë mënyre, marrëdhëniet tona datojnë që në vitin 1751, kur Austria hapi një Konsullatë në Durrës si përfaqësia e parë zyrtare në territorin e Shqipërisë së sotme.

Këtë vit ne festojmë edhe 30-vjetorin e krijimit të një përfaqësie diplomatike austriake në Tiranë.

Sfondi i pavarësisë së Shqipërisë dhe i rolit austro-hungarez lidhet sigurisht me dëshirën e shtuar për fundin e sundimit osman dhe shtetet kombëtare sovrane në Gadishullin Ballkanik në fillim të shekullit të 20-të. Kjo ishte po aq e vërtetë për shqiptarët sa edhe për popujt e tjerë të rajonit.

Megjithatë, rënia e fuqisë osmane dhe përfundimi i luftërave ballkanike solli rrezikun e ndarjes dhe aneksimit të territoreve të mëvonshme shqiptare nga Mali i Zi, Serbia dhe Greqia, Lidhja e Ballkanit. Austro-Hungaria ishte veçanërisht e shqetësuar për një zgjerim të mundshëm të territorit serb dhe daljen e saj të mundshme në detin Adriatik. Ky ishte momenti kur interesat austro-hungareze dhe shqiptare u bënë të qëndrueshme.

Duke parashikuar përshkallëzimin e tmerrshëm të Luftës së Parë Botërore, Fuqitë Evropiane luftuan me xhelozi për sferat e interesit dhe u përpoqën të mbështesin aleatët e tyre. Meqenëse Rusia mbështeti Serbinë në dobësimin e Vjenës në Ballkan, Austro-Hungaria u përpoq të kufizonte sa më shumë ndikimin pansllavist ruso-serb. Në të njëjtën kohë, Italia rivalizoi Austro-Hungarinë për ndikim në Shqipëri.

Për të siguruar mundësinë e një shteti shqiptar në të ardhmen në vazhdën e rritjes së oreksit territorial të fqinjëve, Lëvizja Kombëtare Shqiptare vendosi të shpallte pavarësinë e Shqipërisë në datën e përmendur 28 nëntor 1912 në Vlorë. Shteti i ri ishte planifikuar të bëhej Republikë.

Kjo shpallje e pavarësisë rrodhi si një reagim ndaj kërcënimeve të afërta nga vendet fqinje. Nga ana tjetër, mund të thuhet që një arsye gjendej pjesërisht edhe në politikën kulturore austro-hungareze ndaj kombit shqiptar. Vjena ushtroi tashmë për një kohë të gjatë në shekullin e 19-të “Kultusprotekrat-in” – mbrojtjen e katolikëve në Perandorinë Osmane dhe për rrjedhojë edhe në Shqipërinë e mëvonshme. Efektet e tij i tejkaluan dukshëm aspektet fetare. Në fillim të shekullit të 20-të, politika austriake shfrytëzoi edhe ndikimin mbi klerin katolik për të vënë theksin mbi një moto të re: “Shqipëria për shqiptarët”. Që nga viti 1908, Albanerkonvikt-i në Vjenë shkollonte studiues shqiptarë të të dy besimeve, katolikë dhe myslimanë. Këto veprime u kthyen në një kontribut të rëndësishëm në formimin e një elite politike shqiptare me ndërgjegje kombëtare, si dhe në kapërcimin e dallimeve midis trevave shqiptare.

Menjëherë pas kësaj, më 17 dhjetor, në Londër u mblodh një konferencë e Ambasadorëve të Fuqive Evropiane për të parandaluar një përfshirje aktive ushtarake të Fuqive të Mëdha në Luftën Ballkanike, për të bashkërenduar interesat e tyre, si dhe për të vendosur për fatet e ambicieve kombëtare shqiptare.

Përfaqësuesit ranë dakord që një shtet sovran shqiptar duhet të lejohej të lindte dhe u bë nj përcaktim i përafërt i kufijve të tij. Austro-Hungaria ishte e suksesshme në nxitjen e krijimit të një shteti shqiptar ekonomikisht të qëndrueshëm dhe ushtroi presion për një territor sa më të madh që i përshtatej edhe interesit të saj strategjik për të ndaluar Serbinë nga deti Adriatik.

Më 4 janar 1913 Ministri i Jashtëm Berchtold tha gjatë një sesioni të Këshillit të Ministrave Austro-Hungarez: “Për Shqipërinë duhet të kërkojmë një shtet të qëndrueshëm sa më të madh”. Vështirë se mund të imagjinohet pavarësia e Shqipërisë pa presionin austro-hungarez. Ajo do të kishte mbetur më tepër një ëndërr sesa një realitet. Ngjarjet e mëvonshme dëshmuan se ishte kështu.

Në fund të vitit 1912, nuk ishte e sigurt që vendimi i marrë në Londër do të bëhej realitet. Serbia kishte pushtuar bregdetin shqiptar dhe u largua nga territori vetëm në prill dhe maj të vitit 1913, kur një konflikt rrezikonte në lindje me Bullgarinë lidhur me ndarjen e Maqedonisë. Gjithashtu, as Mali i Zi nuk donte të pranonte kufijtë e planifikuar dhe pushtoi Shkodrën më 23 prill 1913. Ndërkohë që fuqitë e tjera nuk pajtoheshin si të siguronin vendimet e marra në Londër, Austro-Hungaria mori iniciativën dhe u përgatit për mobilizim, i cili rezultoi në tërheqjen e Malit të Zi. nga Shkodra më 5 maj 1913.

Si rezultat, më 30 maj 1913 në traktatin e paqes midis Bullgarisë, Greqisë, Malit të Zi, Serbisë dhe Perandorisë Osmane, Shqipëria përmendet tashmë si një entitet jashtë sovranitetit turk dhe ky sovranitet u transferohet Fuqive, përfshirë Austro-Hungarisë. Kufijtë e saktë duhet të përcaktohen nga një komision ndërkombëtar. Kundërshtarët kryesorë brenda këtij institucioni ishin Austria dhe Rusia. Austria mbështeti pretendimet territoriale shqiptare, ndërsa Rusia donte t’i kufizonte ato.

Më në fund, më 29 korrik 1913, një traktat i negociuar në kuadër të Konferencës së Ambasadorëve në Londër për natyrën territoriale dhe politike të shtetit të ri, njohu pavarësinë e plotë të Shqipërisë nga Turqia si principatë. Për më tepër, gjashtë Fuqitë, përfshirë Austro-Hungarinë, funksionuan si garantues të kësaj pavarësie.

Një njohje e qartë zyrtare dhe dypalëshe nga Vjena nuk ndodhi në pamje të parë. Kjo nuk është befasi duke pasur parasysh faktin se Austro-Hungaria ishte një promovuese e rëndësishme e pavarësisë dhe, më e rëndësishmja, një garantuese e kësaj pavarësie sipas ligjit ndërkombëtar. Kjo do të thotë se në bazë të së drejtës ndërkombëtare njohja e parë de jure e Shqipërisë nga Austria daton në 29 korrik 1913.

Shkëmbimi zyrtar politik dypalësh u bë menjëherë një faktor i rëndësishëm. Madje, më 10 nëntor 1913, këshilli i ministrave austro-hungarez sanksionoi një zë të veçantë buxhetor për të mbuluar shpenzimet e komunikimit me telegram me qeverinë e re shqiptare. Në Arkivin Shtetëror të Austrisë, çështja shqiptare para vitit 1918, jo çuditërisht, mbush hapësira të mëdha, rreth 120 kuti.

Së shpejti Vjena planifikoi të krijonte një përfaqësi diplomatike në Shqipëri. Në territor, tri konsullata ekzistonin para pavarësisë: Durrësi, Shkodra dhe Vlora. Për të vendosur se ku duhej akomoduar zyra e re, Ministria e Jashtme thjesht pyeti konsujt se ku mund të gjendej një ndërtesë e përshtatshme. Konsulli në Durrës, Theodor Hornbostel, arriti të gjente një ndërtesë të përshtatshme dhe atje do të vendosej përfaqësia austriake.

Më 25 shkurt 1914, perandori Francis-Joseph emëroi ministrin e parë austriak, Heinrich Löwenthal, i cili ishte i plotfuqishëm për Shqipërinë. Ai mbërriti në Durrës më datë 13 mars 1914 dhe i dorëzoi kredencialet princit Wied më 20 mars 1914, duke vendosur marrëdhënie të plota zyrtare diplomatike midis dy vendeve. Löwenthal u largua nga Shqipëria në fillim të shtatorit 1914, ashtu si edhe Princi William. Megjithatë, Löwenthal zyrtarisht mbeti ministri i plotfuqishëm austro-hungarez. Më tej, August Kral u emërua përkohësisht kreu i përfaqësisë, për një muaj.

Në fund të vitit 1914, Shqipëria de facto i dha fund periudhës monarkike nën Esad Pashën vetëm pak muaj pasi kishte filluar. Mund të supozohet se Austro-Hungaria mund të kishte pasur një interes të veçantë në këtë ndryshim ligjor. Megjithatë, interesi i Austro-Hungarisë për pavarësinë e Shqipërisë ishte më i madh se konsideratat në lidhje me sundimin monarkik, veçanërisht në kushtet e luftës. Austro-Hungaria e pranoi me shpejtësi këtë lëvizje dhe njohu formën e re të qeverisjes më 6 tetor 1914, pavarësisht faktit se Princi Wied nuk hoqi dorë kurrë zyrtarisht nga e drejta e tij për fron.

Pra, Vjena e njohu, mund të thuhet de fakto Republikën e dytë shqiptare, që në vjeshtën e vitit 1914. Ky hap, përveç çështjes së ngritur mbi sundimin monarkik apo republikan, është veçanërisht i veçantë për një arsye të dytë. Si atëherë, ende edhe sot qëndrimi austriak është se, njohja mund dhe duhet të shpallet vetëm në rast të një shteti të ri të pavarur. Qeveritë apo ndryshimet në formën e qeverisjes nuk janë objekt i njohjes për Vjenën. Ky qëndrim është i ndryshëm nga ai i shumë vendeve të tjera, i cili deri më sot shkakton probleme dhe keqkuptime. Në çështjen shqiptare, Vjena zgjodhi një qasje të ndryshme, dy herë brenda një periudhe vetëm 8-vjeçare.

Në vitin 1922, qeveria shqiptare kërkoi dhe mori një njohje të qeverisë së saj të re nga Franca dhe i kërkoi Vjenës që të ndiqte të njëjtin shembull. Është interesante që letra e dërguar nga Konsullata Shqiptare në Vjenë në vitin 1922 kërkonte njohjen e shtetit dhe jo të qeverisë. Një debat i brendshëm u zhvillua në Ministrinë e Jashtme Austriake. Zakoni i lartpërmendur për të njohur vetëm shtetet u soll si argument pasi ishte evidente se Austria jo vetëm që kishte kontribuar shumë në pavarësinë e Shqipërisë para luftës, por edhe kishte marrëdhënie të plota diplomatike me vendin. Më në fund, u mor vendimi për të mbështetur edhe një herë shtetin shqiptar në një situatë të vështirë me një njohje të re formale, për të dytën herë.

Por le të kthehemi sërish në periudhën austro-hungareze: Shpërthimi i luftës e ndryshoi tablonë në mënyrë drastike. Shqipëria shpalli neutralitetin e saj, por shumë shpejt u bë objektiv i inkursioneve ushtarake nga palët ndërluftuese. Heinrich Löwenthal mbeti zyrtarisht në krye të misionit diplomatik austriak në Shqipëri deri në mes të gushtit 1915, kur vdiq duke shërbyer në ushtrinë austro-hungareze. Më vonë duket se nuk është caktuar një pasardhës.

Më 20 dhjetor 1915, Shqipëria ndërpreu marrëdhëniet e saj diplomatike me Austro-Hungarinë pasi luftanijet austriake sulmuan Durrësin duke iu kundërvënë Entente-s (Antantës). Funksionarët dhe qytetarët austro-hungarezë u larguan nga vendi.

Por Antanta nën kujdesin italian kishte plane më të errëta për Shqipërinë sesa Vjena. Traktati sekret i Londrës, i nënshkruar më 26 prill 1915, që solli hyrjen e Italisë në luftë, parashikonte jo vetëm fitimet territoriale italiane në kurriz të Austrisë, por edhe sovranitetin italian mbi politikën e jashtme shqiptare dhe për më tepër ranë dakord për ndarjen e Shqipërisë midis fqinjëve, krahas një pushtimi të vogël në Durrës. Që në vitin 1914, i dërguari austriak kishte raportuar se Italia mund të ishte e interesuar për dështimin e projektit shqiptar.

Austro-Hungaria u kthye shumë shpejt. Duke filluar nga 23 janari 1916, trupat austro-hungareze filluan të pushtojnë veriun e Shqipërisë pasi mposhtën Mbretërinë e Malit të Zi dhe krijuan një administratë civile perandorake dhe mbretërore.

Më 5 shkurt 1916, August Kral u emërua përfaqësues i ministrisë së jashtme austro-hungareze në Shkodër dhe u bë kreu i administratës civile. Për këtë arsye, rivendosja e marrëdhënieve ndodhi nën kujdesin ushtarak. Megjithatë, administrata civile vazhdoi të vepronte si në një vend mik dhe jo në një zonë pushtimi gjatë luftës. Tani më u krijua një sistem i shëndoshë shkollimi shqiptar sipas modelit austriak dhe u shpenzuan burime ushtarake dhe civile për të forcuar kërkimet gjuhësore dhe historike mbi kulturën shqiptare. Një arritje e rëndësishme ishte regjistrimi i parë i popullsisë në Shqipëri, i kryer nga administrata austro-hungareze në fillim të vitit 1918.

Personeli austriak në Shqipëri kombinoi detyrën e tij me kërkimin dhe zgjerimin shkencor. August Kral për shembull ishte një nxitës i rëndësishëm i kodifikimit të gjuhës. Në shkurt 1914 ai u bë përfaqësues i Austro-Hungarisë në Komisionin Ndërkombëtar (Kontrollkommission) për Shqipërinë. Në shtator dhe tetor 1914 ai kreu detyrën e chargé d’affaires (Ambasador i caktuar në detyre) i përfaqësisë austro-hungareze në Shqipëri. Idetë dhe memorandumet e tij u bënë pjesë të rëndësishme të politikës së Vjenës kundrejt Shqipërisë. Personaliteti i tij është një faktor stabiliteti në pellgun politik të vitit 1918, pasi ai shërbeu në shërbimin diplomatik të Republikës së Austrisë deri në vitin 1932.

Më 18 shkurt 1922, Austria – siç u përmend më lart – e njohu sërish shtetin shqiptar. Tashmë në vitin 1922 mund të gjurmojmë një Konsullatë Shqiptare në Vjenë dhe në vitin 1923 u krijua një Konsullatë Nderi Austriake në Shkodër.

Më lejoni të përmbledh dhe të përfundoj këto mendime:

Shumëçka ka ndryshuar që nga fillimi i shekullit të 20-të. Për fat të keq, sot jemi dëshmitarë të një ndryshimi tjetër të marrëdhënieve ndërkombëtare brenda Evropës, me luftën si shkaktare. Megjithatë, ka disa fakte dhe zhvillime, të cilat janë shumë rezistente ndaj ndryshimeve që vijnë si pasojë e kohës, historianët ndonjëherë i quajnë këta faktorë “longe-durée”. Unë mendoj se marrëdhëniet austro-shqiptare shfaqin në mënyrë pozitive aspekte të këtyre gurëve themelorë të kahershëm, pasi as dekadat e sundimit totalitar komunist nuk ishin në gjendje të shkatërronin marrëdhëniet tona si miq dhe partnerë.

Sigurisht që mbështetja austriake për pavarësinë e Shqipërisë para Luftës së Parë Botërore nuk ishte tërësisht altruiste. Megjithatë, interesi strategjik u përzije me magjepsjen shkencore dhe historike dhe përvojën e një perandorie shumëkombëshe. Nuk është rastësi që helmeta e Skënderbeut u bë pjesë e koleksioneve gjatë shekujve të mbledhur nga Habsburgët dhe tani ndodhet në Muzeun e Historisë së Artit të Vjenës dhe gjithashtu nuk është rastësi që studiuesit austriakë luajtën një rol kaq të rëndësishëm në zhvillimin e një identiteti të përbashkët kombëtar shqiptar.

Para Luftës së Parë Botërore Austro-Hungaria ishte ndoshta avokatja më e rëndësishme për përfshirjen e Shqipërisë në komunitetin ndërkombëtar si një shtet i pavarur dhe sovran dhe jam i lumtur të them se Austria sot është një nga avokatët më të vendosur për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian.

*Historian, Akademia Austriake e Shkencave