“Open” rikthehet në ekranin e shqiptarëve, ja kujt televizioni i bashkohet Eni Vasili

Televizionit më të madh informativ në vend, ‘News24’, i bashkohet sërish një nga emrat më të njohur të gazetarisë shqiptare, Eni Vasili. Emisioni prestigjioz “Open” i gazetares Vasili rikthehet sërish në ekranin e ‘News24’, një rikthim në shtëpinë ku padyshim gdhendet suksesi.





Në kuadër të një riformatimi profesional nga ana e ‘News24’, teleshikuesit do të mund ta ndjekin emisionin e Eni Vasilit në “prime time” nga ora 21:00 deri në orën 23:00.

Gazetarja Eni Vasili ka firmosur disa ditë më parë kontratën me Presidenti i “Hysenbelliu Group”, z.Irfan Hysenebelliu, ndërsa shumë shpejt pritet që të startojë edhe emisioni.

Eni Vasili është një nga gazetaret më të njohura në vend dhe që vjen nga eksperienca me rëndësi në televizionet kombëtare, ku suksesi e ka ndjekur vit pas viti duke regjistruar rekord audience. I njëjti standard pritet të përçohet edhe në emisionin politik, ku do të përcillen lajme dhe debate politike dhe jo vetëm, i cili do të nisë së shpejti në ekranin e dashur të shqiptarëve, News24.