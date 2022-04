Opozita voton ligjin special të qeverisë për sigurinë kibernetike. Cili autoritet do të lidhë kontratë shërbimi me shoqërinë amerikane

Projektligji autorizon Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit (AKSHI) si autoritet kontraktues, që të negociojë dhe të lidhë një kontratë shërbimi me shoqërinë amerikane “Jones Group” për realizimin e vlerësimeve kibernetike gjithëpërfshirëse për çdo agjenci civile qeveritare dhe agjenci të mbrojtjes kombëtare; hartimin e planeve të transformimit kibernetike për secilën agjenci, si dhe ngritjen e një Qendre Kombëtare të Operacioneve të Sigurisë Kibernetike.





Pavarësisht kontestimeve në Komisionin e Sigurisë se ky është një “ligj special” që i hap rrugën një kontrate të re me negocim pa shpallje, opozita nuk ishte e bashkuar në qëndrimin e saj gjatë votimit në Kuvend. Një numër prej 26 deputetësh nga Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim votan pro tij ndërsa vetëm 17 deputetë votuan kundër.

PD nuk kishte një vendim politik për mënyrën si do të votonin deputetët për këtë projektligj dhe argumentet e tyre kundër ishin të lëkundura për shkak të emrit që përfaqësonte kompaninë amerikane të zgjedhur nga qeveria si kontraktues, James Logan Jones Jr, një ish-gjeneral amerikan i NATO-s dhe ish-këshilltar për sigurinë i Presidentit Obama,.

Deputeti Flamur Noka gjatë diskutimit të tij në komision vlerësoi figurën e Jones ish-gjeneralit amerikan si një mbështetës i anëtarësimit të Shqipërisë në NATO. Noka dhe kolegë të tij të PD-së që njihen si deputetët mbështetës të ish-kryeministrit Berisha votuan pro në seancë.

Ndërsa kryetari i grupit, Enkelejd Alibeaj me deputetë e grupimit tjetër, votuan kundër. Gjatë mbledhjes së komisionit, të martën, Alibeaj e cilësoi projektligjin antikueshtetues pasi ka natyrën e një ligji special. Sipas Alibeajt, procedura duhej të ishte me prokurim publik dhe jo me negocim pa shpallje duke sjell në vëmendje ligjin për prokurimet në fushën e mbrojtjes.

Projektligjit i parapriu firmosja publike e një memorandumi mes qeverisë shqiptare dhe ish-gjeneralit Jones./ BIRN