Pas SHBA-ve edhe Gjermania lehtëson procedurat për viza/ A e ka ndryshuar lufta qasjen e aleatëve ndaj Ballkanit?

Lufta në Ukrainë nga Rusia solli disa ndryshime të mëdha. Që nga aleancat midis shteteve e deri të ndërgjegjësimi i popullatës me anë të protestave të ndryshme, mund të thuhet se, në një farë mënyre kemi të bëjmë me një REND TË RI BOTËROR.

Për të folur rreth dinamikës së Politikës së Jashtme nuk do të mjaftonin dy deklarata të një superfuqie si SHBA dhe një të një shteti të fuqishëm “lokomotivë” si Gjermania. Ndërhyrja e Putin në një shtet sovran, të shkëputur nga ish Bashkimi Sovjetik që prej vitit 1991 solli “frikën” në arenën ndërkombëtare sa i përket ekuilibrit në Ballkan. Duke mësuar nga historia por edhe nga aleancat ndoshta tashmë më të modernizuara si dikur, frika se lufta në Ukrainë prishte stabilitetin e Ballkanit është një ndër pasojat më të mëdha që ka lënë kjo luftë në spektrin e politikës së jashtme.

Pretendimet e palogjikshme dhe të pavenda të Vladimir Putin në sovranitetin e Ukrainës, mund të shtyjnë në një farë mënyre lehtësisht edhe ndërhyrjen e një shteti të madh në ato të vogla që ndoshta nuk kanë një anëtarësim në NATO (si Kosova, por edhe shtete të tjera) apo edhe në BE si Shqipëria.

Për të nënkuptuar aleancat që luhen tashmë në vorbullën e marrëdhënieve ndërkombëtare u vunë në lëvizje sanksionet, me qëllim paralizimin e ekonomisë ruse. (Sigurisht, sanksionet lidhen edhe me faktin se SHBA ndjek që prej krijimit të saj një lloj ideologjie që përqendrohet te diplomacia.) Dhe një aleancë që u vu re që qëndroi ende edhe pas pushtimit rus ishte Serbi-Rusi dhe Kinë-Rusi. Megjithatë, janë pikërisht ndoshta këto aleanca që Rusia ka por edhe benefitin e furnizimit të gazit që ekspertët ndërkombëtar dhe liderët botëror në një farë mënyre po përpiqen të mbrojnë “vullkanin” e nisjes së përplasjeve të mëdha, vetë Ballkanin.

VENDIMI I SHBA-VE PËR PROCEDURAT E VIZAVE DHE E GJERMANISË:

Një vendim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur të zgjasin vlefshmërinë e vizave nga 3 në 10 vjet.

Për qytetarët e Shqipërisë që marrin vizë turistike apo biznesi më 1 prill ose më pas, viza do të jetë e vlefshme për dhjetë vjet, jo tre siç ka qenë.

“Duke filluar nga 1 prilli, vlefshmëria për një vizë të re turistike apo biznesi do të zgjatet nga tre në dhjetë vjet. Kjo do të thotë se nëse jeni një qytetar shqiptar që merr një vizë turistike apo biznesi në 1 prill ose më pas, viza juaj do të jetë e vlefshme për dhjetë vjet, jo vetëm tre. Ju do të keni mundësi të shkoni dhe të vini në Shtetet e Bashkuara në bazë të ligjeve dhe rregullave përkatëse, pa pasur nevojë që të rinovoni vizën tuaj deri në 2032”, ka thënë Kim.