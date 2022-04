“Unë flas për të gjallët, ju flisni për të vdekurit”-Berisha i përgjigjet deklaratës së Ramës: E ka kapur kompleksi i vdekjes me rikthimin tim

Ish-kryeministri, Sali Berisha i është përgjigjur deklaratës së pak ditëve më parë të kreut të qeverisë, Edi Rama i cili nuk pranoi të jepte detaje lidhur me bashkëpunimin e mundshëm mes tij dhe Berishës për zgjedhjet e Presidentit të ri. “Unë flas për të gjallët, ju flisni për të vdekurit”- tha Rama për gazetarët.

Duke iu referuar deklaratës së Edi Ramës, Berisha tha sot në “Zonë e Lirë” se atë e “ka kapur kompleksi i vdekjes me rikthimin tim”

“E ka kap kompleksi me rikthimin tim. E ka kapur kompleksi i vdekjes, me rikthimin tim. E di ai, e ka të qartë ai, prandaj tha ai që nuk flas me të vdekurit. I doli nga subkoshienca”, deklaroi Berisha për emisionin Zonë e Lirë, teksa u pyet se si e komentonte deklaratën e kryeministrit Rama kur tha se “nuk flas për të vdekurit”.