Bayerni pothuajse merr titullin “kampion”, 4 golashënues të ndryshëm në Freiburg (VIDEO)

Bayern i afrohet edhe më shumë titullit kampion. Bavarezët dolën me pikët e plota nga sfida me Freiburg, në një 90 minutësh të dominuar totalisht (1-4). Pjesa e parë u mbyll pa gola, me miqtë që patën raste konkrete, por fati nuk ishte me ta.





Takimi do zhbllokohej në minutën e 58-të me Goretzkan. Vendosja e ekuilibrave do vinte pak minuta më pas, me Petersen.Djemtë e Nagelsmann shënuan 2 herë me Gnabry dhe Coman, përkatësisht në minutat 73’ dhe 82-të. Në fund, ka kohë edhe për një gol të Sabitzer.

Bayern është e para me 66 pikë, 9 pikë më shumë se Dortmund. Freiburg është në zonën e Europës, respektivisht në vendin e pestë.