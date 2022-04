Edhe Meta si Berisha: Nderojmë martirët e Shkodrës që u vranë në 2 Prill

Sapo ka mbaruar takimi i Berishës në Shkodër me rastin e 2 Prillit të vitit 1991, presidenca ka reaguar me një njoftim ku përkujton martirët e ngjarjes së 31 viteve më parë. “Nderojmë sot me përulje kujtimin e paharruar të katër Martirëve të Demokracisë, Arben Broci, Bujar Bishanaku, Nazmi Kryeziu e Besnik Ceka, të vrarë pabesisht, më 2 prill 1991, në mbrojtje të demokracisë dhe të zgjedhjeve të lira” thuhet në njoftimin e shpërndarë nga zyra e shtypit e presidencës.





Njoftimi i plotë:

Nderojmë sot me përulje kujtimin e paharruar të katër Martirëve të Demokracisë, Arben Broci, Bujar Bishanaku, Nazmi Kryeziu e Besnik Ceka, të vrarë pabesisht, më 2 prill 1991, në mbrojtje të demokracisë dhe të zgjedhjeve të lira.

Sakrifica e tyre sublime dhe e Shkodrës anti-komuniste na udhëheq gjithmonë në betejat për mbrojtjen e pluralizmit politik, të votës së lirë e të barabartë dhe të dinjitetit njerëzor të çdo qytetari, për të rivendosur vendin plotësisht në shinat e demokracisë dhe garantuar të ardhmen europiane të Shqipërisë.

Shkodra ka qenë dhe do të jetë frymëzimi i përpjekjeve për Liri dhe Demokraci!

Lavdi përjetë Dëshmorëve të 2 Prillit!

LIRI, DEMOKRACI DHE DINJITET KOMBËTAR!