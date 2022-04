(FOTO) “Historitë e viktimizimit”/ Arjola Demirit nuk “i del e keqja” me ndjekësit, thumbon sërisht

Arjola Demiri është një nga konkurentet më të komentuara të edicionit të parë të Big Brother Vip. Gjatë qëndrimit të saj në shtëpi, aktorja nuk ka hezituar të tregojë herë pas here historinë e jetës së saj me vuajtje. Rrëfimet e shpeshta të Arjolës mbi vështirësitë që kishte kaluar nga publiku janë konsideruar si viktimizim për të qëndruar në lojë.

Pas daljës së saj nga shtëpia, Demiri nuk i ka kursyer ironitë e saj mbi këto komente të publikut. Aktorja ka shfrytëzuar skeqet në “Portokalli”, por edhe instagramin e saj për tu kthyer përgjigje të gjithëve. Së fundmi Arjola Demiri ka ndarë me ndjeksit e saj ne një stori kushtuar aktores Jessica Chastain, e cila fitoi Oscar-in e saj të parë si “Aktorja më e mirë” të hënën.

“Jessica Chastain, një aktore shumë e talentuar e cila për një kohë të gjatë kisjte vuajtur për punë, me vështirësi të mëdha financiare, mezi ia kishte dalur të mbijetonte. Por tani, falë talentit dhe punës së madhe, është një ndër aktoret më të kërkuara dhe më të vlerësuara. Në moshën 45-vjeçare ajo arriti të fitojë ‘Oscar’-in e parë që me siguri nuk do të jetë i fundit”, -shkruhej në mbishkrimin e fotos së aktores.