FOTO/ Varre masive, rrugë të mbushura me civilë të ekzekutuar! Kievi u çlirua, por ç’kanë lënë pas forcat ruse…

Trupat ukrainase morën nën kontroll këtë të shtunë më shumë se 30 qytete dhe fshatra në rajonin e Kievit. Por ajo çka lënë pas forcat ruse nga zonat e pushtuara është vërtetë tronditëse.

Përveç njerëzve të shtrirë në rrugë të pajetë dhe një varri masiv me 300 persona, Ministria e Mbrojtjes ukrainase thotë se ka gjetur prova se forcat ruse u përpoqën të digjnin edhe trupat e disa civilëve të vdekur.

Dead civilians are seen near a highway 20 km outside of Kyiv. Under the blanket are 4-5 dead naked women whom the barbarians tried to burn right there on the side of the road. Photo by @mpalinchak#russiawarcrimes pic.twitter.com/QJxxznxte2

— Defence of Ukraine (@DefenceU) April 2, 2022