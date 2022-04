Mbi gjysmë milionë shqiptarë iu bën pjesë e Këshillimit Kombëtar, Rama: Zëri i tyre do dëgjohet me respektin më të madh

Kryeministri Edi Rama deklaron përmes nëj posëtimi në Facebook se mbi gjysmë milionë shqiptarë i janë përgjigjur Këshillimit të parë Kombëtar.





Rama përshëndet mëngjesin e sotëm dhe siguron pjesëmarrësit se zëri i tyre do dëgjohet me respektin më të madh.

“MIRËMËNGJES

dhe me një falënderim të me gjithë zemër për mbi gjysmë milionë shprehje interesi për Këshillimin e parë Kombëtar, si edhe duke i siguruar të tërë pjesëmarrësit se zëri i tyre do të dëgjohet me respektin më të madh, ju uroj të gjithëve një fundjavë të qetë”, shkruan Rama.