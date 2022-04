Nuredin Dumani “kyç gojën” para hetuesve, ‘serial-killeri’ pret sot në spital një tjetër…Ja çfarë tha avokati i tij

Gjykata e Elbasanit ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për Nuredin Dumanin. Masa e sigurisë iu komunikua nga ambientet e Spitalit të Traumës në Tiranë, ku ndodhet i shtruar që prej mbrëmjes së të martës, pasi u arrestuar në Fier pas një shkëmbimi zjarri me armë në zonën e Elbasanit.





Dumani nuk ka preferuar të flasë para hetuesve për të dhënë dëshmi rreth ngjarjes.

Avokati i Dumanit, Armand Tragaj, tha se klienti i tij nuk mund të fliste për dinamikën e ngjarjes për shkak të gjendjes shëndetësore.

“Sapo mbaroi masa nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan, për ngjarjen e datës 30. Me kërkesën e prokurorisë u caktua masa sigurisë ‘Arrest me burg’, si i dyshuar për kryerjen e veprës penale vrasje e mbetur në tentativë, në bashkëpunim.

Ne si palë mbrojtëse nuk e kuptojmë këtë qëndrim të prokurorisë se si mund të jetë i akuzuar për vrasje viktima e një atentati.

Ai dyshohet për ngjarjen e Paprit, vrasje në bashkëpunim e mbetur në tentativë.

Nesër në orën 10:00 do të jetë një tjetër masë sigurimi për një ngjarje të ndodhur vrasje me paramendim, për të ndjerin Bujar Çela. Klienti im është në gjendje jo të mirë shëndetësore dhe ka zgjedhur të mos flasë në këtë moment, duke qenë se ka probleme me mushkëritë, nuk është mirë të flasë”, tha avokati mbrojtës te premten.

Gjatë operacionit të Policisë të koduar “Arratia”, përveç Dumanit, u prangos edhe Henrik Hoxhaj, e dashura e tij 20- vjeçare nga Kosova, Mirjetë Hajdini, si dhe tre mjekë të Spitalit të Fierit, të cilët nuk lajmëruan Policinë për mjekimin e tij.

Policia ka sekuestruar edhe disa armë zjarri të llojit kallashnikov dhe pistoleta, ekspertimet balistike të të cilave pritet të hedhin dritë nëse janë përdorur në krime të tjera.