Pas Dumanit, gjykata vendos arrest me burg dhe për 5 persona! Nga e dashura deri te mjekë, ja cilët “e pësuan” (EMRAT)

Atentati që u shënua në Elbasan 2 ditë më parë me protagonistë Talo Çelën e Nuredin Dumanin është zgjeruar në arrestimin e 5 personave. Prokuroria e Elbasanit ka dërguar në Gjykatë kërkesat për caktimin e masës së sigurimit personal ndaj të përfshirëve në këtë ngjarje.





EMRAT/ KSUH JANË TË ARRESTUARIT E ATENTATIT TË ELBASANIT DHE PËR ÇFARË AKUZOHEN:

HENRIK HOXHAJ, 40 vjeç- I cili u kap në këtë qytet bashkë me Nuredin Dumanin ditën e përplasjes me armë me Talo Çelën në Papër të Elbasanit. Ai akuzohet për veprat penale vrasje me paramendim e mbetur në tentativë, e kryer në bashkëpunim, mbajtja pa leje dhe prodhim i armëve shpërthyese dhe i municionit, e kryer ne bashkëpunim. Ndaj të dashurës 20 vjeçare të Nuredin Dumanit, Mirejetë Hajdini, prokuroria e Elbasanit kërkon arrest me burg. Ajo akuzohet për armëmbajtje pa leje, prodhimi i armëve shpërthyese e municionit, si dhe përkrahje e autorit të krimit.

Prokuroria e Elbasanit gjithashtu, ka kërkuar nëpërmjet kërkesës për caktimin e masës në Gjykatën e Elbasanit ndaj Ermal Gjeços dhe Julian Malaj, dy mjekët e spitalit të Fierit të akuzuar për moskallëzim penal.

Prokuroria e Elbasanit ka kërkuar caktimin e një mase me të lehtë vetëm për laburantin, Bledi Berdalli, me arrest shtëpie.

Ndërkohë, ditën e nesërme në orën 10, në spitalin e Traumës pritet që Nuredin Dumanit, t’i caktohet edhe një tjetër masë sigurie. Prokuroria ka kërkuar caktimin e masës arrest me burg për Nuredin Dumanin, ku gjatë atentatit me shkëmbim zjarri në fshatin Paperr mbeti i plagosur së bashku me Talo Çelën, armikun e tij.

Ai akuzohet për vrasje me paramendim e mbetur në tentativë e kryer në bashkëpunim, mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit, i kryer në bashkëpunim.