“Qenkan revoltuar foltorexhinjtë e Vlorës”- Rama ironizon deklaratat e Komisionit tw Rithemelimit: U duket kolonata si stacion autobuzësh

Kryeministri Edi Rama ka reaguar në Twitter për deklaratat e bëra nga Komisioni i Rithemelimit, të cilët me ironi i quan “foltorexhinjtë e Vlorës”, lidhur me projektin e Sheshit të Flamurit.





“U duket kolonata si stacion autobuzësh e duan shembjen e hotelit të tyre fantazëm, që arkitekti i famshëm belg e kthen në qendrën më të madhe social-kulturore të vendit!

Nuk u ve faj se as nuk dinë as nuk bëjnë dot gjë tjetër përveç përshesheve me baltë, po Sheshi i Flamurit do të jetë një tjetër spektakël urban në Vlorën e Rilindur, që mezi pres ta shoh të realizuar megjithë qendrën social-kulturore, e cila do t’i japë Vlorës një përmasë të re!”, thekson Rama.

Kryeministri Edi Rama në Twitter:

