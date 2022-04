Refuzimi i Berishës/ Mbetet pezull oferta e Partisë Socialiste për një president konsensual

Pak ditë më parë kryeministri Rama vendosi të zgjasë dorën e bashkëpunimit me opozitën për zgjedhjen e presidentit të ri. Socialistët mandatuan tre negociatorë, Taulant Ballës, Damian Gjiknurin dhe Elisa Spiropalin për të negociuar një president konsensual.





Por kur u pyet nga gazetarët nëse ishte i gatshëm të negocionte me Sali Berishën për emrin e ri në presidencë, kryeministri Rama iu përgjigj shkurt gazetarëve “Unë ju flas për të gjallët, ju më pyesni për të vdekurit”.

Në kampin opozitar, situata është e paqartë. Grupimi i mbështetur nga Lulzim Basha nuk pranon që Sali Berisha të jetë pjesë e mbledhjeve të deputetëve në selinë e PD-së.

Në anën tjetër, Komisioni i Rithemelimit që mbështet Berishën ka marrë në zotërim selinë, logon dhe strukturat pas vendimit të gjykatës së Tiranës.

Në seancën e fundit parlamentare, drejtuesja e seancës Ermonela Felaj nuk ia dha fjalën Berishës për t’iu përgjigjur Edi Ramës dhe tha se zyrtarisht do të njihte Enkelejd Alibeajn si përfaqësues të Partisë Demokratike.

Në këto kushte, kur situata në PD është e nderë, ka ardhur edhe refuzimi kategorik i Berishës për të negociuar me Ramën. Në Shkodër, Berisha tha se nuk do të votohet asnjë kandidat i Ramës për president konsensual.

“Jam dakord me ju, shpejt do t’i fillojmë… Ju më pyesni për propozimet e Edi Ramës – unë nuk merrem me to.”

“Ne jemi opozitë, ne nuk kemi emër që ta propozojmë për President. Jo, nuk kemi” i tha Berisha gazetarëve që e pyetën nëse do të ketë negociata. Absolutisht jo! Absolutisht nuk votojmë kandidatët e Edi Ramës. Të votosh kandidatët e Edi Ramës do të thotë ta replikash, të çosh president kopjen e tij. Po kjo s’mund të ndodhë! Konsensusi me Edi Ramën është të puthesh me Judën!” u shpreh Berisha që duket se tanimë kontrollon pjesën më të madhe të deputetëve demokratë, por jo Bashën.