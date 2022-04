FOTO/ Terrorizohet Elbasani nga të shtënat me armë! Policia blindon lokalin, 4 të shoqëruar

Të shtëna me armë janë regjistruar këtë pasdite në qytetin e Elbasanit.





Burimet bëjnë me dije për Gazetën Shqiptare se Policia ka rrethuar një lokal në “Stacionin e Trenit” të qytetit.

Mbas ngjarjes, efektivët e rendit kanë shoqëruar shoqëruar 4 persona në komisariat teksa po punojnë për të sqaruar rrethanat e aksidentit.

Fatmirësisht, nga të shtënat nuk raportohet për viktima.

Policia sqaron ngjarjen

Policia e Shtetit ka arrestuar një person mbrëmjen e sotme në qytetin e Elbasanit pranë një lokali në afërsi të stacionit të trenit. Zyra e shtypit të policisë së Elbasanit informon se është arrestuar një person i cili është kapur me armë pistoletë pa leje.

Raportimet paraprake sugjeruan se kishte patur të shtëna me armë zjarri, por policia e Elbasanit ka dhënë sqarimin mbi ngjarjen më pas.

“Në Elbasan nuk ka të shtëna me armë, por është në operacion Policia e Elbasanit në bashkëpunim me FNSH, deri tani është kapur një person i armatosur me armë zjarri pistoletë, te stacioni trenit në Elbasan dhe është shoqeruar, po vijon operacioni e kontrollet”, njofton policia.