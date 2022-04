(VIDEO) Krijoi këngë me fjalët e Will Smith në Oscars, videoja e afrikanit bëhet virale

Muzikanti afrikan i njohur me nofkën “The Kiffness” është i famshëm në rrjetet sociale. Ai njihet për kreativitetin e tij me video muzikore ku përfshin edhe kafshë. “The Kiffness” krijon gjithashtu këngë me fjalë ose batuta të bëra virale në rrjet të njerëzve të famshëm.





I tillë është rasti i fundit, ku “The Kiffness” i ka surprizuar të gjithë pasi krijoi një këngë me fjalët e aktorit Will Smith në ceremoninë “Oscars”.

“Emrin e gruas sime mbaje larg gojës tënde”, ishin fjalët e Smith drejtuar Chris Rockut në mbrëmjen e “Oscars”, të cilat Kiffness i ka shndërruar në këngë.

Kujtojmë që ditën e premte aktori i njohur, ka dhënë dorëheqjen nga Akademia e Arteve dhe Shkencave të Filmit të Hollywood-it pasi goditi Chris Rock në ceremoninë e Oscars të së dielës së kaluar.