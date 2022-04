Nisur nga ngjarjet e fundit të ndodhura në Elbasan, policia ka kërkuar ndihmën e forcave speciale të ndërhyrjes së shpejtë, FNSH.





Ditën e sotme, ata kanë mbërritur në Elbasan dhe aktualisht po bëhen kontrollet në zonat e kuqe të Elbasanit.

Bëhet me dije se janë shoqëruar 5 persona ku njëri ishte me armë mbajtje pa leje. Operacioni ka filluar ditën e sotme dhe do të vijojë.