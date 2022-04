Boksieri shqiptar, Florian Marku arriti mbrëmjen e djeshme të mbrojë titullin e tij “International Welterwight” në versionin IBF, duke regjistruar fitoren e 11-të në karrierë ndaj uellsianit Chris Jekins.





Për fitoren e tij nuk ka munguar edhe urimi i Kryeministrit shqiptar, Edi Rama i cili me anë të një statusi në Facebook ka shprehur vlerësimin e tij. Rama ka publikuar foton e Markut me flamurin shqiptar në krah duke e shoqëruar me mbishkrimin: “Bravo Kampion”!