Dilema e Aleksandar Vuçiç/ Për Serbinë, sfida e madhe vjen pas ditës së zgjedhjeve

Nuk ka asnjë dyshim se kush do të fitojë zgjedhjet serbe të dielën – Presidenti Aleksandar Vuçiç do të triumfojë edhe një herë. Por një pyetje e madhe qëndron mbi vendin ballkanik: A mundet Vuçiç të qëndrojë saktë në marrëdhënie miqësore me Moskën dhe BE-në pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia?





Sondazhi tregon Vuçiçin dhe partinë e tij konservatore ‘Progresive Serbe’ (SNS) dhjetëra pikë përqindje përpara rivalëve të tyre ndërsa vendi mban zgjedhjet presidenciale, parlamentare dhe komunale në të njëjtën ditë.

Vuçiç ka qenë figura dominuese politike në Serbi gjatë dekadës së fundit. Gjatë asaj kohe, ai është akuzuar gjithnjë e më shumë për sundim autokratik, i nxitur nga mediat masive miqësore ndaj qeverisë dhe miqësia e përhapur.

Por ndërsa zotërimi i tij në skenën e brendshme politike është afër absolutes, Vuçiç e gjen veten në një pozicion jashtëzakonisht të pakëndshëm në skenën ndërkombëtare për shkak të luftës së Rusisë në Ukrainë.

Gjatë gjithë kohës në pushtet, Vuçiç ka mbajtur lidhje të ngushta si me BE-në ashtu edhe me Rusinë, duke e zhvendosur besnikërinë e tij mes të dyjave sa herë që shihte një mundësi për të nxjerrë përfitime dhe mbështetje më të madhe për Serbinë.

Tani ai është nën presion për të zgjedhur një anë.

Pasi fillimisht qëndroi i heshtur për krizën e Ukrainës, Beogradi në fund mbështeti një rezolutë të OKB-së që dënonte pushtimin e Vladimir Putinit, por ai ka refuzuar të bashkohet me sanksionet perëndimore kundër Kremlinit.

BE-ja e ka bërë të qartë se pret që kandidatët për anëtarësim, si Serbia, të ndjekin linjën e saj për sanksionet dhe politikën e jashtme në përgjithësi.

Mënyra se si Vuçiç lundron në këtë peizazh gjeopolitik do të jetë sfida përcaktuese e mandatit të tij të ardhshëm.

Të huajt shpesh i ngatërrojnë lidhjet e ngushta të Beogradit me Moskën si dëshmi të një rusofilie të qëndrueshme midis klasës politike të Serbisë dhe shoqërisë më të gjerë. Por e vërteta është shumë më pragmatike: Serbia është pothuajse tërësisht e varur nga gazi rus, të cilin e merr me një çmim special të ulët. Pro-rusët e zjarrtë janë një pakicë e zëshme që marrin mbulim joproporcional mediatik.

Kjo pasqyrohet në një studim të publikuar më parë këtë javë nga agjencia e sondazheve me qendër në Beograd ‘Demostat’.

E pyetur nëse Serbia duhet të anashkalojë Rusinë apo BE-në për krizën e Ukrainës, 50 për qind e të anketuarve thanë se vendi duhet të mbetet neutral, edhe nëse një qëndrim i tillë do të shkaktonte sanksione dhe mungesë mallrash në një shkallë të ngjashme me ato të përjetuara gjatë luftërave ballkanike të vitet 1990. Vetëm 21 dhe 13 për qind mbështetën respektivisht Rusinë ose Evropën.

Studiuesi kryesor i ‘Demostat’-it, Srećko Mihailoviç, tha se kjo preferencë për neutralitetin pasqyron një prirje të rrënjosur thellë dhe afatgjatë që shkon prapa në udhëheqjen e Jugosllavisë të lëvizjes së paangazhuar gjatë Luftës së Ftohtë.

“Koncepti i neutralitetit dhe mos-angazhimit të bllokut qëndron në mendjet e qytetarëve serbë, pavarësisht gjithçkaje që ka ndodhur ndërkohë”, tha Mihailoviç. “Një numër i konsiderueshëm e kanë mbështetur gjithmonë neutralitetin, pavarësisht nga pasojat”.

Disa analistë kanë sugjeruar se ndjenja pro-ruse në mesin e popullatës së përgjithshme është kryesisht rezultat i mbulimit të ‘tërbuar’ të medias pro-Kremlinit në tabloidet, stacionet televizive dhe media të tjera miqësore ndaj qeverisë.

Nëse kjo është e vërtetë, një ndjenjë e tillë teorikisht mund të zvogëlohet nëse qeveria urdhëron kanalet e saj mediatike të fillojnë të dërgojnë një mesazh tjetër.

Por nëse Vuçiç do të donte të përqafonte plotësisht BE-në dhe Perëndimin, mbetet një pyetje e hapur.

Brukseli mund ta testojë vullnetin e tij në disa mënyra – duke i ofruar Serbisë stimuj më të mëdhenj për të përparuar në bisedimet e saj të gjata të anëtarësimit në BE dhe duke ofruar mbështetje për të hequr vendin nga varësia e tij energjetike nga Rusia.

Në fillim të këtij muaji, BE-ja ndërmori hapa në frontin e fundit duke u ofruar shteteve të Ballkanit Perëndimor mundësinë për t’u bashkuar me blerjet e saj të përbashkëta vullnetare të gazit natyror të lëngshëm.

Në frontin politik, një perspektivë më realiste e anëtarësimit në BE do t’i jepte Vuçiçit një narrativë pozitive për t’ua shitur votuesve të tij. Dhe mund të jetë një fitore e madhe për bllokun nëse mbyll një vend kyç në fqinjësinë e tij në kampin e tij.

“Unë mendoj se është në interesin e BE-së që t’i luajë gjërat në një mënyrë të zgjuar dhe të sigurohet që Serbia të afrohet në BE”, tha Tena Prelec, bashkëpunëtore hulumtuese në Departamentin e Politikës dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare në Universitetin e Oksfordit e specializuar për Ballkanin Perëndimor.

“Karotat’ duhet të jenë më të mëdha se ‘shkopinjtë’, mesazhet pozitive duhet të jenë së pari dhe duhet t’i afrohen popullatës serbe”, tha Prelec, për Politico.eu.

Megjithatë, shtoi Prelec, blloku duhet të ishte gjithashtu i qartë me anëtarët e mundshëm se nuk do të mbyllë një sy nëse ata nuk arrijnë të përmbushin standardet kryesore demokratike.

“Duhet të ketë gjithashtu një sinjal se zgjerimi i BE-së është aty për ata që respektojnë dhe jo për ata që nuk e bëjnë këtë – shpërblime dhe ndëshkime të qarta – të cilat nuk i kemi pasur për një kohë të gjatë”, tha Prelec.