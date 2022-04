Dita e 39-të e pushtimit/ Ukrainasit shpallën fitoren, por rusët nuk dorëzohen, shpërthime në Odesa!

Mëngjesin e kësaj të diele, kur kemi hyrë në ditë e 39-të të pushtimit, shpërthime të fuqishme janë raportuar nga forcat ruse në portin jugor të Ukrainës, Odesa. Mediat e huaja raportojnë se tymi u pa në qytetin strategjik në bregun e Detit të Zi.

Korrespondentja e Washington Post, Isabelle Khurshudyan, e cila ndodhet në Odesa, përmes një postimi në rrjetin social Twitter, shkruan se janë dëgjuar shpërthime të fuqishme.

Ndërkohë, Serhiy Bratchuk, një zëdhënës i administratës ushtarake rajonale të Odesës, u bëri thirrje banorëve të qytetit të qëndrojnë në strehimore.

Presidenti Zelensky: Rusia dëshiron lindjen dhe jugun e Ukrainës!

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky në fjalimin e tij të natës ka bërë me dije se qëllimi i forcave ruse është të kapin Donbasin dhe jugun e vendit.

Ndër të tjera ai ka theksuar se forcat ukrainase po e zhvendosnin vëmendjen e tyre drejt lindjes: “Ne jemi të vetëdijshëm se armiku ka rezerva për të rritur presionin në lindje.”

Ndërkohë mëngjesin e kësaj të diele janë raportuar shpërthime në qytetin port strategjik jugor të Odesës në bregun e Detit të Zi.

Rusët kundër luftës në Ukrainë, më shumë se 200 të arrestuar në protesta:

Më shumë se 208 persona kanë rënë në prangat e policisë ruse, gjatë protestave të zhvilluara kundër pushtimit të Ukrainës.

Mediat e huaja bëjnë me dijes e rusët që kundërshtojnë pushtimin e Ukrainë, kanë zhvilluar protesta në 17 qytete ruse, nga Siberia në perëndimin më të populluar.

Më shumë se 70 persona u arrestuan në Moskë dhe një numër i ngjashëm në Shën Petersburg. Ndërkohë kujtojmë që prej 24 shkurtit forcat ruse kanë sulmuar qytete të ndryshme ne Ukrainë duke shkaktuar mijëra civilë të vrarë mes tyre edhe fëmijë.

Pse Rusia po përpiqet të rrethojë lindjen e Ukrainës? Zyrtarët amerikanë: Ja synimi tjetër i Putin!

Rusia e ka zhvendosur pjesën më të madhe të fokusit të luftës së saj në Ukrainën lindore, veçanërisht në dy rajonet e mëdha të Luhansk dhe Donetsk, të cilat shtrihen nga jashtë Mariupolit në jug deri në kufirin verior.

Kjo shtytje në zonën e njohur si Donbas mund të sinjalizojë një konflikt më të zgjatur, thotë SHBA. “Çështja kryesore është se Kremlini është identifikuar si një pjesë rusisht-folëse e Ukrainës që është më shumë Rusi se Ukraina,” thotë Sam Cranny-Evans nga Instituti Mbretëror i Shërbimeve të Bashkuara, raporton BBC.

Këto zona mund të jenë gjerësisht rusisht-folëse, por ato nuk janë më pro-ruse. “Mariupol ishte një nga qytetet më pro-ruse në Ukrainë dhe për ta niveluar është përtej të kuptuarit tim,”, u shpreh specialisti i mbrojtjes Konrad Muzyka, kreu i Rochan Consulting.

Forcat ruse kanë shkaktuar tashmë një katastrofë humanitare në lindje, duke e kthyer Mariupolin në gërmadha, por ato nuk kanë arritur të shkaktojnë humbje në ushtrinë e Ukrainës. Synimi tjetër i Rusisë do të jetë të avancojë më tej në jug për të rrethuar Slovyanskun, një qytet me 125,000 banorë që tashmë ka përjetuar luftën nga afër kur u kap nga forcat e mbështetura nga Putin në 2014.

Zbulohet bodrumi me 18 trupa ukrainasish të vrarë, mes tyre edhe fëmijë:

Thellë në pyllin jashtë Kievit, ku mbledhësit e kërpudhave bredhin, Maria Dabizhe, 80 vjeçe, u ul duke shoshitur paketat ruse të hedhura me racione. Ushtarët e armikut kishin ardhur disa ditë në luftë. “Ata erdhën në shtëpinë time. I pyeta se çfarë po bënin atje,” tha ajo, ndërsa artileria shpërtheu në distancë.

Natën, ajo pa zjarret e tyre që digjnin. Kur i sollën pak ushqim, ajo e mori. Më pas, kur ushtarët filluan të tërhiqen disa ditë më parë, duke luftuar me ukrainasit gjatë gjithë rrugës, tmerri i vërtetë i asaj që ata kishin bërë u pa qartë.

Fqinjët e saj në një shtëpi të pastër me tulla, katër dyer më poshtë, ishin lidhur duar e këmbë dhe ishin vrarë. Në rrugë, luftëtarët e mbrojtjes territoriale thanë se kishin gjetur një bodrum ku 18 trupa, burra, gra dhe fëmijë deri në 14 vjeç ishin të vdekur, trupat e tyre ishin të gjymtuar.

Kjo është ajo që forcat ruse kanë lënë pas duke u tërhequr, duke shkatërruar gjithçka teksa iknin. Minat janë fshehur në kufomat që mbushin rrugët.

Shtëpitë janë lënë të zbrazura dhe të djegura

Ushtarët dhe civilët në zonat e rimarrë nga ushtria ukrainase rreth Kievit në ditët e fundit kanë duruar javë të tëra luftimesh dhe tmerret e pushtimit, për të larguar një armik që shumica e parashikuan se do t’i shkatërronte ata brenda disa ditësh.

Dhjetra qytete, fshatra dhe periferi në lindje, perëndim dhe veri të Kievit janë rimarrë nga ushtria ukrainase dhe rusët janë tërhequr nga portat e kryeqytetit në zonat afër kufirit verior. Megjithatë nuk ka festë, nuk ka gëzim.

Rrugët janë të minuara, xhamat e thyera, shtëpitë e shkatërruara. Në pyll, pishat e trasha, të larta janë të copëtuara. Do të duhen muaj, ndoshta vite, derisa këto zona të bëhen sërish të banueshme. Mijëra civilëve që u larguan nga këto zona u është thënë, tani për tani, të mos kthehen.

Së bashku me djalin e tij Yuri, Torovik po qëndronte në një pikë kontrolli pranë qytetit të tij të lindjes, Stoyanka, pak jashtë Kievit, ku ai kishte ndihmuar për të larguar rusët tre ditë më parë. Një muaj më parë, ai kishte qenë kopshtar përpara se ti bashkoheshin luftës. Ndërsa rusët u tërhoqën dhe forcat ukrainase përparuan, ai luftoi për t’u kthyer në shtëpinë e tij.

Por tani ai ruante një gërmadhë. Pompa e benzinës ishte e hapur, e nxirë dhe e përdredhur si një insekt i madh metalik. Tanket ruse, të djegura dhe të thyera, mbushën autostradën. Rreth tyre ishin makina civile, xhamat e përparme të shpërthyera, të mbushura me vrima plumbash. Njëra, një Citroën e bardhë, kishte një njollë të errët në mbështetësen e kokës të mbushur me copëza.

Dy ditë më parë, tha Torovik, kishte parë një qen duke ngrënë trupin e një gruaje që kishte mbetur në tokë. Megjithatë, më e keqja ishte në bodrumin e vilës.

Teksa rusët u tërhoqën në atë që duket pjesërisht sikur janë mposhtur, pjesërisht tërheqje strategjike pasi nuk arritën të merrnin Kievin, ata shkatërruan gjithçka që mundën gjatë rrugës. Përgjatë autostradave dhe rrugëve pyjore dredha-dredha që lidhin komunitetet e vilave të pushimeve jashtë Kievit, ushtarët dhe civilët folën për të parë trupat e njerëzve dhe kafshëve të shpërndara në anët e rrugës.

Dyqanet janë rrafshuar, të gjitha anët e shtëpive janë thyer. Janë gjetur transportues të braktisur trupash dhe tanke të mbushura me frigoriferë, rroba dhe lodra të grabitura nga shtëpitë e ukrainasve. Minat janë shpërndarë nëpër rrugë, të fshehura nëpër shtëpi, parqe dhe në kufoma të shtrira në rrugë.

Në rrugën pyjore për në Bucha, një periferi ku u zhvilluan disa nga luftimet më të ashpra në zonë, një mjek i ushtrisë qëndronte në pritje për të kaluar një pikë kontrolli. Dy ditë më parë, ai dhe njësia e tij kishin ndihmuar në largimin e rusëve nga kjo zonë.

“Nuk mund të them se rusët janë të dobët apo diçka të tillë, ata janë luftëtarë, ashtu si ne,” tha ai. “Kur ata tërhiqeshin, një pjesë e njësisë do të qëllonte dhe të tjerat do të tërhiqeshin… ata lanë shumë trupa. Edhe civilët.”