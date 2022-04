“Doktor lërë sepse ajo tani ka vdekur, lëreni të pushojë”! Dëshmia shokuese e mjekut që tentoi të kthente në jetë vogëlushen 9-vjeçare

Gjithnjë e më shumë po zbardhen faktet e reja në lidhje me rrethanat e vdekjes së 9 – vjeçares Georgina, për të cilën është arrestuar e ëma e saj, Roula Pispirigou në Greqi.





Më 8 prill 2021, 33-vjeçarja dyshohet se ka rregulluar shtrimin e vogëlushes në spitalin Karamandani, ku tre ditë më vonë, për arsye që mjekët nuk i kanë vënë re, Georgina ka qenë me probleme shëndetësore. Sipas përshkrimeve të mjekëve dhe gazetës “Peloponnisos”, anesteziologu ka arritur ta rikthejë në jetë pas 55 minutash të tëra.

Në atë moment, një dëshmi zbuluese në gazetën lokale të një mjeku kujdestar, që ka të bëjë me Roula Pispirigou, e cila po shikonte me qetësi dhe pa asnjë shprehje përpjekjen e ringjalljes, tronditi me fjalët e saja. Përpjekja e mjekut dhe ndërsa kishin kaluar 15 minuta, ajo tha: “Vdiq. … ndaloje përpjekjen, nuk ka kuptim. Georgina nuk kthehet më. Ajo vuajti dhe është më mirë për të të pushojë”.

Në hapat e ardhshëm të hetimit nuk përjashtohet zhvarrosja e 9-vjeçares Georgina, pas zbulimit se nëna e saj ka vendosur në arkivolin e saj një tabletë, e cila mendohet se mund të ketë regjistruar të dhëna në lidhje me furnizimin dhe administrimin e ketaminës. Mbetet urdhri i prokurorit për zhvarrosjen e fëmijës, ndërsa procedura do të nisë, në mënyrë që hetimi të nisë brenda ditëve në vijim.

“Ka nevojë të hapet varri i Georginës dhe të merret tableta nga brenda”, tha për SKAI, Giorgos Avtias , presidenti i Shoqatës së Mjekësisë Ligjore. Z. Leon shpjegoi se tableti mund të përmbajë informacion të vlefshëm për autoritetet. Ai, megjithatë, theksoi se ka një arsye tjetër për këtë zhvarrim. Siç tha ai, përdorimi i ketaminës si shkaktar i vdekjes është konfirmuar, duke bërë zhvarrosjen mund t’i marrin qimet nga flokët për analizë dhe të kuptojnë se si kanë ndodhur incidentet e mëparshme.

Roula Pispirigou dyshonte se burri i saj po bashkëpunonte me policinë.

Javën e kaluar u zbulua se Roula Pispirigou i kishte kërkuar një shoqe të sigurimit të shikonte bashkëshortin e saj të larguar, Manos Daskalakis , pasi donte të dinte gjithçka për lëvizjet e tij dhe veçanërisht për marrëdhënien personale që kishte me një grua tjetër në Athinë.

Sot, “Peloponnisos” raporton se nëna e akuzuar për vrasjen e vajzës së saj dyshonte se Manos bashkëpunonte me Departamentin e Vrasjeve , duke dhënë informacione që konsideronte se e dëmtonin atë.

Në informacionet e gazetës vendase thuhet se ajo i kishte eksternalizuar dyshimet te mamaja dhe motra e saj, por edhe te personat e tjerë rreth saj, të cilëve u besonte. Madje, ajo po kërkonte mënyra për të monitoruar Manos për të parë nëse po ngjiste shkallët e GADA-s apo po fliste me policët e Departamentit të Vrasjeve.