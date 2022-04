“Dua ‘kokën’ e Amir Khan”/ Kush është ish-kampioni i botës që Florian Marku e kërkon me ngulm në dyluftim!

Ditën e djeshme boksieri shqiptar Florian Marku arriti një fitore të rëndësishme në karrierën e tij, duke fituar me K.O kundër Chris Jetkins dhe pas ndeshjes lëshoi sfidën ndaj një emri të njohur të boksit, britanikut të njohur Amir Khan. Marku tregoi arsyet pse nisi sulmin ndaj Jenkins në raundin e katërt dhe në fund lëshoi sfidën për Khan.

“Fillova të nxitoja sepse ndjeva që çarja që mora ishte ndoshta shumë e madhe dhe kisha frikë mos arbitri e ndalonte ndeshjen. Kjo është arsyeja pse e rrita ritmin. Tregova diçka nga ato që kam mësuar në këtë ndeshje. Nuk tregova shumë, por më thoni kush e mund Jenkins kështu në këtu raunde? Më tregoni kush, asnjëherë. Kam respekt për Chris Jenkins, ai pranoi të ndeshej me mua. Doja t’ju tregoja fansave në Britaninë e Madhe që nuk kam ardhur me fat deri këtu ku jam sot. Unë jap zemrën time kur ngjitem në ring. Unë jam ende duke mësuar. Mos harroni që kam vetëm tre vite në boks dhe Chris ka fituar titullin në Britaninë e Madhe dhe shumë njerëz e shmangnin atë. Por më dëgjoni, tani më jepni Amir Khan në ndeshjen tjetër. Unë do e mund atë”, tha Marku.