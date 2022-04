“E tërheqin 10 ditë më vonë”/ Dash Shehi tregon nëse u vonohet rroga deputetëve: Shumica as që e presin, nuk e kanë problem!

Deputeti Dashamir Shehi thotë se edhe pse ka shumë vite në parlament, ende e bën me dëshirë profesionin e tij.

“Që të them disa të vërteta të vogla, po s’të thërritën në parlament nuk ke si gënjen as gruan. Se kështu e gjen një justifikim që je në mbledhje apo ke punë, por nëse nuk je në parlament nuk ke sebepe për të bërtit”, ka thënë me nota humori politikani i ftuar në Why Not.