(EMRI) Tentoi të vrasë me thikë gruan në sy të fëmijëve të mitur, parandalohet në kohë tragjedia në Lezhë, arrestohet agresori

Policia e Lezhës ka arritur të shmangë një krim të rëndë në familje, ku njofton se ka arrestuar një 48-vjeçar të identifikuar si Besnik Marku, i cili akuzohet se, në sy të fëmijëve të mitur, ka kërcënuar me thikë bashkëshorten e tij, por fatmirësisht ndërhyrja në kohë e uniformave blu, e ka shmangur tragjedinë.

Sipas policisë, 48-vjeçari ushtronte dhunë të vazhdueshme fizike ndaj gruas së tij, ndërkohë që, atij i është sekuestruar arma e ftohtë që donte të përdorte. Ndërkohë, bashkëshortes së tij iu plotësua kërkesëpadia për lëshimin e Urdhrit të Menjëhershëm të Mbrojtjes

Njoftimi i Policisë së Lezhës:

Lezhë/ Parandalohet një ngjarje e mundshme kriminale në familje. Ushtronte dhunë fizike në mënyrë të vazhdueshme dhe kanosi me mjet prerës (thikë) bashkëshorten e tij, në prezencë të fëmijëve të mitur, arrestohet në flagrancë 48-vjeçari. Sekuestrohet mjeti prerës (thika), i përdorur për kanosjen. Specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Lezhë, pas kallëzimit të marrë nga shtetasja L. M., se bashkëshorti i saj ushtronte dhunë fizike në mënyrë të vazhdueshme ndaj saj, si dhe e kishte kanosur atë me mjet prerës (thikë) në prani të fëmijëve, menjëherë kanë organizuar punën, duke kapur dhe shoqëruar në ambientet e Policisë bashkëshortin e saj, shtetasin B. M. Në vijim të veprimeve hetimore, u arrestua në flagrancë shtetasi B. M. 48 vjeç, banues në fshatin Tresh, Lezhë, pasi dyshohet se në mënyrë të vazhdueshme, ka ushtruar dhunë fizike dhe psikologjike ndaj bashkëshortes së tij, si dhe e ka kanosur atë se do ta vriste me mjet prerës (thikë), në prani të fëmijëve të tyre të mitur. Në cilësinë e provës materiale u sekuestrua mjeti prerës (thikë). Ndërsa shtetases L. M. iu plotësua kërkesëpadia për lëshimin e Urdhrit të Menjëhershëm të Mbrojtjes. Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lezhë, për veprime të mëtejshme.