Fëmija fle me qenin – A ka rëndësi?

Një studim i ri nga Universiteti Concordia i publikuar në revistën ‘Sleep Health’ pretendon se gjumi me një kafshë shtëpiake nuk ndikon negativisht tek fëmijët në moshën para-adoleshente dhe adoleshencë.





Sipas studimit, rreth 30-50% e fëmijëve dhe të rriturve ndajnë rregullisht shtratin e tyre me kafshët shtëpiake, sipas studimit, ndërsa deri në 75% e familjeve me fëmijë kanë kafshë shtëpiake.

Studimi përfshiu 188 familje me fëmijë të moshës 11-17 vjeç, gjatë të cilit prindërit dhe fëmijët iu përgjigjën pyetjeve në lidhje me cilësinë e gjumit të fëmijëve.

Përveç kësaj, fëmijët kryen një studim në shtëpi për një natë, mbanin një pajisje dore që monitoronte gjumin e tyre për dy javë dhe mbanin një ditar gjumi.

Atyre iu kërkua gjithashtu të regjistronin se kur ranë në gjumë, sa orë flinin, sa kohë u desh të zgjoheshin dhe cilësinë e gjumit të tyre, që përfshinte zgjimin gjatë natës.

Siç doli, 65% e fëmijëve thanë se nuk flenë kurrë me kafshën e tyre, 17% thanë se e bëjnë ndonjëherë dhe 18% e bëjnë shpesh. Cilësia e gjumit ishte e ngjashme për të tre grupet, me fëmijët në grup që raportuan se shpesh flinin me kafshën shtëpiake raportuan cilësinë më të lartë subjektivisht të gjumit në përgjithësi.

Studiuesit kanë sugjeruar se arsyeja për këtë mund të jetë se fëmijët i trajtojnë kafshët shtëpiake si miq të mirë dhe janë të lehtësuar nga prania e tyre.

“Ishte një studim mjaft rigoroz për një çështje disi të çuditshme, por përfundimi është se nuk duket se ka ndryshim në gjumë dhe fëmijët ishin të lumtur kur flinin me kafshët e tyre. Nga të gjitha gjërat për të cilat duhet të shqetësohemi, kjo është ndoshta më pak shqetësuese”, tha Carol Rosen, Profesore Emeritus e Pediatrisë në Shkollën e Mjekësisë të Universitetit Case Western Reserve.

Ekspertja shpjegon se ajo shpesh sheh fëmijë që kanë probleme për të fjetur, ose duke fjetur vazhdimisht ose me cilësi të dobët të gjumit. Frika e gjumit dhe ankthi i ndarjes mund të jenë disa nga shqetësimet e tyre. Për fëmijët më të rritur, ngacmimi ose problemet e stilit të jetesës, të tilla si kalimi i natës mbi ngarkesën e punës, ushtrimet fizike ose shoqërimi, mund të ndikojnë negativisht në gjumin.

“Ka një sërë çështjesh që janë disi të ndryshme se pse dikush mund të ketë probleme të tilla kur është një foshnjë, parashkollor, nxënëse apo adoleshente “, tha ajo. Ata flenë me qenin ose macen e tyre, “nëse një fëmijë është i frikësuar ose duke qarë natën, ata mund të kenë nevojë të vizitojnë një pediatër ose të shohin një specialist të gjumit”.

Çfarë vlen për të rriturit

Një studim i veçantë i të rriturve që flenë me kafshët e tyre shtëpiake u botua vitin e kaluar në Human – Animal Interaction . Siç treguan gjetjet, megjithëse pjesëmarrësit e rritur raportuan se qentë e tyre nuk ua prishnin gjumin, matësit e aktivitetit treguan rezultate të ndryshme. Si përfundim, megjithatë, rezultatet treguan se edhe nëse ka disa çrregullime, kafshët shtëpiake mund të plotësojnë një nevojë psikologjike për t’u ndjerë të sigurt.

Së fundi, vihet re se ky studim përdori teknologjinë e monitorimit të gjumit dhe nuk u mbështet në masat e raportuara nga vetë pjesëmarrësit, duke i bërë gjetjet e tij më të fuqishme, sipas Dr. Cora Breuner, profesore e pediatrisë në Universitetin e Uashingtonit. Ajo vlerëson se rreth 30-40% e fëmijëve kanë probleme të bien në gjumë, të kenë gjumë të vazhdueshëm gjatë gjithë natës ose të flenë mjaftueshëm për të pushuar.