Hëngrën byrek të helmuar nga banorët e Ukrainës, si paraqitet gjendja e ushtarëve rus pas shtrimit me urgjencë në spital

Dy ushtarë rusë kanë vdekur dhe 28 po trajtohen në një njësi të kujdesit intensiv pasi iu dhanë ushqime të helmuara nga ukrainasit pranë Kharkovit , tha shërbimi i inteligjencës ukrainase.





Dy ushtarët e Divizionit të 3-të të Motorizuar kanë ndërruar jetë sapo kanë ngrënë ushqimet e shijshme që u kanë ofruar qytetarët e Iziumit. Në të njëjtën kohë, 28 persona të tjerë po trajtohen në reanimacion, ndërsa qindra të tjerë janë sëmurë rëndë pasi kanë pirë alkool të helmuar që u është dhënë nga qytetarët.

Sipas shërbimit të inteligjencës ukrainase, “Ukrainasit po i rezistojnë pushtuesve me të gjitha mjetet e disponueshme. Sipas informacioneve të disponueshme, banorët e zonës së Izium në Kharkov “trajtuan” rusët e Divizionit të 3-të me byrekë të helmuar. Si pasojë, dy persona kanë humbur jetën menjëherë dhe 28 të tjerë janë transferuar në Repartin e Mjekimit Intensiv. Situata e tyre është akoma e rëndë”.

Në të njëjtën kohë, raporton shërbimi, rreth 500 ushtarë të të njëjtit divizion rus ndodhen në spitale për shkak të helmimit të rëndë nga alkooli me origjinë të panjohur.

Helmimi shton përpjekjet e ukrainasve për të rimarrë qytetet e tyre.

Në të njëjtën kohë, Rusia, pas një rrethimi gjashtë-javor të Kievit, po e kthen vëmendjen e saj në Donbass.

Megjithatë, Kharkovi konsiderohet shumë i rëndësishëm për Rusinë, pasi ka një rëndësi strategjike. Pasi të pushtohej, do të lejonte trupat ruse ta përdorin atë si bazë për sulmet e vazhdueshme në Donbas, ndërkohë që do të ishte e lehtë të furnizohej me karburant, pasi qyteti është afër kufirit rus. Në të njëjtën kohë, kontrolli i rajonit do t’i lejonte rusët të koordinoheshin me forcat separatiste për të ndarë frontin lindor dhe për të izoluar forcat ukrainase në jug nga ato që luftonin në veri.