“Kjo është neveri globale”/ Shfaqen imazhet për krimet e luftës në Boucha në Ukrainë

Deri në pushtimin rus , Boucha ishte një periferi e qetë në veriperëndim të kryeqytetit ukrainas.

Ushtria ruse ndërsa largohet nga periferitë e Kievit për t’u fokusuar në Ukrainën lindore, lë pas tmerrin absolut. Imazhet janë jashtëzakonisht të ashpra nga Boucha, qyteti në veriperëndim të Kievit që trupat ukrainase e rimorën nga rusët.

Tmerri është e vetmja fjalë që mund të përshkruajë imazhin në Boucha, me trupa të pajetë të shtrirë në mes të rrugës.

Kufomat në mes të rrugës dhe në oborret e shtëpive të regjistruara nga kamera, dëshmojnë mizoritë ndaj civilëve në periferi dhe qytete të zonës.

This is #Bucha . The outskirt of #Kyiv . Russians were killing people with their hands tied behind their backs and left the bodies near the road. I am shaking. #StopPutinNOW pic.twitter.com/ffzUV8d5xo

Qyteti i Boucha pranë Kievit pas pushtimit të forcave ruse

Disa njerëz dalin me sy hapur drejt qiellit gri. Të tjerët me fytyrën në asfalt. Të gjithë me veshje politike. Secili me qëndrimin e tij ndaj vdekjes. Njëzet trupa burrash janë hedhur në një rrugë në Boucha, theksojnë korrespondentët e Agjencisë Franceze dhe Reuters.

Kufomat, me sa duket burra, janë të shpërndara në disa qindra metra, pa mundur të përcaktohet shkaku i vdekjes së tyre, por një person duke se ka një dëmtim të madh në kokë.

“Të gjithë këta njerëz u qëlluan, u vranë, me një plumb”. Anatoly Fedoruk, kryebashkiaku i qytetit në veriperëndim të Kievit, i tha AFP se trupat ukrainase po vinin për të rimarrë qytetin nga forcat ruse.

Njëri prej burrave i ka duart e lidhura pas shpine me një copë leckë të bardhë, ku duket edhe një pasaportë ukrainase e shtrirë në dysheme pranë tij.

Ka kufoma në të gjithë qytetit, përpara stacionit të trenit ose në këtë apo atë anë të rrugës.

Gjashtëmbëdhjetë nga njëzet kufomat janë të shpërndara në trotuar ose në buzë të tij. Tre janë në mes të rrugës dhe një tjetër në oborrin e një shtëpie. Një tjetër pranë një makine të braktisur dhe dy të tjerë të shtrirë pranë biçikletave – një me doreza portokalli dhe një kapuç të zi, i shtrirë anash me biçikletën mbi të, sikur të ishte rrëzuar dhe nuk mund të ngrihej.

Lëkura në fytyrat e tyre ishte nghyrë dylli, gjë që tregonte se kufomat kishin qenë atje për të paktën disa ditë.

More horrific pictures showing the extent of the #Putin regime terrorists executions of civilians that took place in Butcha , mainly non combatant men of different ages. Real numbers could reach thousands becoming biggest massacre of this sort since the Srebrenica massacre. https://t.co/J19xOcIIwP pic.twitter.com/xX2yTCNrVc

Jam i tronditur nga “imazhet e mizorive” ruse në Boucha, thotë Charles Michel

Sanksione të mëtejshme kundër Rusisë dhe mbështetjes së BE-së në Ukrainë janë në rrugë e sipër, tha presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel në një postim në Twitter. Në të njëjtën kohë është i tronditur nga “imazhet e mizorive të kryera nga ushtria ruse në zonën e çliruar të Kiev Bukës”.

“BE” ndihmon Ukrainën dhe OJQ-të në mbledhjen e provave të nevojshme për ndjekje penale në gjykatat ndërkombëtare.”

Shocked by haunting images of atrocities committed by Russian army in Kyiv liberated region #BuchaMassacre

EU is assisting #Ukraine & NGO’s in gathering of necessary evidence for pursuit in international courts.

Further EU sanctions & support are on their way.

Слава Україні!

— Charles Michel (@eucopresident) April 3, 2022