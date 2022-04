Ky aeroplan i ri supersonik kinez do të fluturojë nga Pekini në Nju Jork brenda një ore

Firma kineze e hapësirës ajrore ‘Space Transportation’ tha se po zhvillon një avion të kombinuar dhe raketë me krahë që do të përdoret për turizmin hapësinor. Avioni do të përdoret gjithashtu si një avion biznesi supersonik që mund të lidhë çdo dy orë me Tokën, raporton Space.com. Kompania tha se një fluturim nga Pekini në Nju Jork do të zgjaste vetëm një orë.





Një prezantim i CGI në faqen e internetit të ‘Space Transportation’ tregon pasagjerët që hipin në një aeroplan që është i bashkangjitur në një krah avioni me dy përforcues raketash. Aeroplani më pas shkëputet nga krahu pas ngritjes dhe fluturon nëpër hapësirën suborbitale. Krahu dhe përforcuesit pastaj zbresin përsëri në platformën e nisjes, ndërsa avioni vazhdon në destinacionin e tij, duke u ulur vertikalisht.

Një zëdhënës i tha mediave kineze se raketa me krahë do të ketë kosto më të ulëta operacionale se sa “raketat që mbajnë satelitë dhe do të jetë më e shpejtë se një avion tradicional”. SpaceX prezantoi një koncept të ngjashëm në vitin 2017 të quajtur “Toka në Tokë”, i cili ishte ripërdorur nga “BFR”, fillimisht i konceptuar për të transportuar pasagjerë në Mars. Toka në Tokë u projektua si transport pasagjerësh nga qyteti në qytet duke përdorur raketa Starship. Kompania nuk ka lëshuar asnjë detaj rreth konceptit që atëherë.

Virgin Galactic verën e kaluar nisi CEO Sir Richard Branson në një fluturim suborbital 11-minutësh, duke prezantuar zyrtarisht industrinë e turizmit hapësinor për publikun e gjerë. Një ekzekutiv i Virgin Galactic i tha Robb Report se turizmi hapësinor do të ishte fokusi fillestar i kompanisë, por ai parashikoi gjithashtu një kohë kur avioni me krahë fiks do të shërbente si një udhëtar supersonik.

‘Space Transportation’ tha gushtin e kaluar se kishte mbledhur 46.3 milionë dollarë për aeroplanin e saj hapësinor supersonik, i cili pretendon se do të udhëtojë me rreth 2600 mph. Kompania tha gjithashtu se kohët e fundit kishte kryer fluturime provë të suksesshme në raketa, të quajtura Tianxing 1 dhe Tianxing 2, por nuk dha informacion në lidhje me testet.

‘Space Transportation’ planifikon të kryejë teste tokësore deri në vitin 2023 përpara se të kryejë fluturimin e parë provë në vitin 2024. Nëse zhvillimi vazhdon në rrugën e duhur, do të ketë një fluturim provë me ekuipazh në 2025.