LSI i rikthehet ‘patronazhistëve’/ Silva Caka: Drejtësia me regji të Edi Ramës mbylli çështjen dhe provoi kapjen e saj!

Lëvizja Socialiste për Integrim ka sulmuar ashpër kryeministrin Edi Rama, duke i kujtuar këtij të fundit disa ngjarje të bujshme, që nga arrestimi i ish-ministrit Tahiri dhe deri te skandali me patronazhistët.

Në një dalje për mediat, ish-deputetja e LSI-së, Silva Caka tha se ‘Amnesty International’, në raportin e fundit të publikuar së fundmi, e ka dënuar dhe cilësuar publikimin dhe përdorimin e të dhënave personale të mbi 900.000 qytetarëve shqiptarë si shkelje të të drejtave të njeriut.

Reagimi i plotë i deputetes së LSI, Silva Caka:

“Zgjedhjet e 25 prillit dhe shkatërrimi i tyre nga Edi Rama janë edhe shkaku i vetëm i krizës shumë të rëndë politike dhe ekonomike. Qytetarët shqiptarë tashmë e kanë shumë të qartë se pas çdo veprimi të Edi Ramës, fshihen vetëm aktivitete të paligjshme.

Amnesty International, në raportin e fundit të publikuar së fundmi, e ka dënuar dhe cilësuar publikimin dhe përdorimin e të dhënave personale të mbi 900.000 qytetarëve shqiptarë si shkelje të të drejtave të njeriut. Ky raport fakton se këto të dhëna u përdorën për qëllime elektorale, me objektiv shantazhimin dhe intimidimin e zgjedhësve. Ajo që vlen të theksohet është që raporti i Amnesty International e cilëson veprimtarinë e SPAK për këtë çështje, si kërcënim ndaj lirisë së shprehjes dhe frikësim të gazetarëve, aq sa u desh ndërhyrja dhe vendimi i Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut, i cili nxori në pah jo vetëm paaftësinë, por edhe kapjen e këtij institucioni.

Mënyra e vetme për të qeverisur e Edi Ramës është përmes kaosit dhe skandaleve të shumta kriminale, që pasojnë njëri tjetrin e ku njëri skandal është akoma më i madh se tjetri. Çdo herë që Edi Rama lakon fjalën krenari për ndonjë skandal të mundshëm, nuk bën gjë tjetër përveçse përçon mesazhe paprekshmërie tek bashkëpunëtorët e tij e mbi të gjitha tek instancat e hetimit dhe gjyqësorit. Ashtu si Saimir Tahirin, përgjimet e dosjeve 184 e 339 apo inceneratorët që i konsideroi krenari, por që çdo ditë që kalon po i ngushton gjithjë e më shumë lakun, edhe patronazhistët ishin një tjetër moment kriminal.

Drejtësia me regji e mbylli çështjen e patronazhistëve duke provuar kapjen e saj. Drejtësia me regji e ka të kotë se kjo çështje nuk do të mbyllet kurrë dhe përgjegjësit nga Edi Rama e me radhë do shkojnë përpara drejtësisë. Veprimet e intimidimet e Ramës ndaj institucioneve shqiptare të kapura nga paratë e krimit të organizuar, nuk përbëjnë asnjë kërcënim për institucionet ndërkombëtare, të cilat nuk e kompromentojnë seriozitetin e punës së tyre nëpërmjet lobimeve apo ryshfeteve.

Qëndrimi i qartë dhe shumë i fortë i Amnesty International është një apel dhe këmbanë shumë e fortë alarmi për drejtesinë shqiptare që ajo të heqë dorë nga qëndrimet e saj antiligjore pro rilindjes dhe t’i kthehet kushtetutës dhe ligjit. Qëndrimi i Amnesty International është edhe një motiv më shumë për opozitën në luftën e saj për zgjedhje të lira dhe të ndershme si dhe për shtetin ligjor dhe sundimin e ligjit në Shqipëri.”, thuhet në reagimin e LSI.