Si po ndikon lufta në Ukrainë në shëndetin mendor të fëmijëve!

Gati një e katërta e fëmijëve në botë vlerësohet se jetojnë në vende të prekura nga konfliktet e armatosura ose fatkeqësitë. Pas pushtimit rus të Ukrainës, fëmijët atje po përjetojnë pasojat shkatërruese të të jetuarit në një zonë lufte – kërcënimin e vazhdueshëm të granatimeve, të shtënave dhe humbjes së njerëzve të dashur, si dhe shqetësimin për aksesin në ushqim, ujë të pijshëm të pastër dhe kujdes shëndetësor, dhe zbërthimi i rutinave dhe strukturave të tyre të zakonshme.





“Trashëgimia e kësaj lufte do të jetë një brez i traumatizuar,” shkroi Serhii Lukashov, drejtori i SOS Fshatrave të Fëmijëve në Ukrainë. Ndikimi në shëndetin mendor i kësaj ka të ngjarë të ketë pasoja për vitet në vijim.

Çrregullimi i stresit post-traumatik (PTSD) dhe depresioni janë çrregullimet më të zakonshme të shëndetit mendor pas luftës – si për të rriturit ashtu edhe për fëmijët. Ndërsa incidenca e këtyre çrregullimeve është e vështirë për t’u vlerësuar, shumica e studimeve kanë gjetur nivele të rritura dukshëm të shqetësimit në krahasim me popullatat e kontrollit. Për shembull, studimet e kaluara të fëmijëve refugjatë të sapoardhur tregojnë shkallë ankthi nga 49 përqind në 69 përqind, me prevalencë në rritje dramatike nëse të paktën një prind ishte torturuar ose nëse familjet ndaheshin.

PTSD mund të ndodhë tek fëmijët edhe pas një ngjarjeje të vetme traumatike, por trauma e përsëritur ose e zgjatur rrit rrezikun. Simptomat e PTSD ndryshojnë; të sëmurët mund të shfaqin frikë të fortë, pafuqi, zemërim, trishtim, tmerr ose mohim. Ata gjithashtu mund të zhvillojnë simptoma fizike duke përfshirë dhimbje koke dhe dhimbje stomaku; shfaqin reagime emocionale më të papritura dhe ekstreme; ose keni probleme me rënien ose qëndrimin në gjumë. Fëmijët që përjetojnë trauma të përsëritura mund të zhvillojnë një lloj mpirje emocionale për të zhdukur ose bllokuar dhimbjen dhe traumën. Kjo quhet disociim.

Depresioni mund të ndodhë te fëmijët deri në tre vjeç – ata mund të ndihen të trishtuar ose të pashpresë, ose të tregojnë mosinteresim për gjërat që dikur i pëlqenin. Modelet e tyre të gjumit dhe nivelet e energjisë mund të ndryshojnë, dhe disa madje mund të dëmtojnë veten.

Se si ndikohet shëndeti mendor i një fëmije do të varet në një masë të madhe nga mbështetja që ata marrin nga kujdestarët e tyre. Por kjo, gjithashtu, bëhet e vështirë gjatë kohërave të luftës pasi lidhjet normale ndërpriten shpesh. Disa fëmijë mund të humbasin kujdestarët e tyre, të ndahen prej tyre pasi disa anëtarë të familjes ikin dhe të tjerët qëndrojnë prapa për të luftuar, ose të zbulojnë se kujdestarët e tyre janë vetë shumë të dëshpëruar ose në ankth ose shumë të preokupuar me mbrojtjen dhe gjetjen e jetesës që familja të jetë plotësisht në dispozicion emocionalisht.

Për fëmijët, efektet e dëmshme të traumës së luftës nuk kufizohen në diagnoza specifike të shëndetit mendor, por përfshijnë gjithashtu një grup të gjerë dhe të shumëanshëm të rezultateve zhvillimore që komprometojnë marrëdhëniet, performancën e shkollës dhe kënaqësinë e përgjithshme të jetës. Kjo përkeqësohet nga fakti se konflikti i dhunshëm shpesh shkatërron ose dëmton ndjeshëm shkollat ​​dhe sistemet arsimore. Pa strukturën e ofruar nga shkollat, fëmijët do të kenë nevojë për të rriturit në jetën e tyre për ta siguruar këtë; ne kemi parë video në internet të fëmijëve ukrainas në bunkerë të nëndheshëm ku të rriturit po lehtësojnë mësimet dhe oraret e caktuara të lojës.

Nuk janë vetëm të dashurit dhe rutinat nga të cilat fëmijët mund të ndahen. Shumë prej tyre do të duhet të ikin nga shtëpitë e tyre në një njoftim të shkurtër, duke lënë pas pasuritë e tyre të çmuara, të tilla si një ‘objekt ngjitjeje’ specifike – zakonisht një batanije e preferuar ose një lodër e butë. Fëmijët shpesh i arrijnë këto gjëra kur kanë nevojë të ndihen të sigurt. Por gjatë luftës, kur fëmijët detyrohen të ikin dhe kanë nevojë për këto objekte më shumë se kurrë, shumë mbeten pa to.

Për shumë fëmijë ukrainas, largimi nga shtëpitë e tyre do të thotë gjithashtu largim nga vendi i tyre. Fëmijët e zhvendosur, veçanërisht refugjatët, janë më të prekshëm ndaj problemeve psikologjike. Ata gjithashtu përballen me faktorë rreziku shtesë dhe mund të ekspozohen ndaj formave të ndryshme të shfrytëzimit.

Studimet kanë treguar se fëmijët janë veçanërisht të ndjeshëm ndaj një grumbullimi të faktorëve stresues; Në fakt, ka prova të konsiderueshme për një lidhje dozë-përgjigje midis numrit të stresorëve të përjetuar nga fëmijët dhe rezultateve të tyre të shëndetit mendor. Për fëmijët refugjatë, akumulimi i stresit në përgjithësi vjen nga tre kontribues kryesorë:

Në vendet e tyre të lindjes, shumë mund të kenë qenë dëshmitarë ose përjetuar dhunë, tortura dhe humbje të familjes dhe miqve. Udhëtimi në një vend strehimi mund të jetë gjithashtu një kohë stresi të mëtejshëm. Fëmijët refugjatë mund të përjetojnë ndarjen nga prindërit e tyre, qoftë rastësisht ose si një strategji për të garantuar sigurinë e tyre.

Faza e fundit e gjetjes së afatit në një vend tjetër mund të jetë një kohë vështirësish shtesë pasi shumë duhet të provojnë kërkesat e tyre për azil dhe gjithashtu të përpiqen të integrohen në një shoqëri të re. Kjo periudhë po përmendet gjithnjë e më shumë si një periudhë e “traumës dytësore” për të nxjerrë në pah problemet e hasura. Me të mbërritur, një fëmijë refugjat do të duhet të vendoset në një shkollë të re dhe të gjejë një grup bashkëmoshatarësh. Fëmijëve mund t’u duhet të marrin para kohe rolet e të rriturve, për shembull, si një lidhje jetike gjuhësore me botën e jashtme.

Fëmijët refugjatë vuajnë si nga efektet e ardhjes nga një zonë lufte ashtu edhe nga përshtatja me një kulturë të panjohur. Këta stresorë gjithashtu ndikojnë në familjet e tyre, gjë që nga ana tjetër ka një efekt negativ mbi ta. Dhe sa më gjatë të zgjasin luftërat, aq më keq është për fëmijët.

Studimet gjatësore , gjatë të cilave fëmijët ekzaminohen në momente të ndryshme të jetës së tyre, priren të tregojnë se këto çështje të shëndetit mendor vazhdojnë me kalimin e kohës, duke krijuar gjithashtu një ndjeshmëri të shtuar ndaj çështjeve të tjera psikologjike. Adoleshentët me ekspozim kumulativ ndaj luftës dhe ata me PTSD që rezultojnë nga ngjarjet e luftës janë zbuluar se kanë shkallë dukshëm më të lartë të abuzimit me substancat.

Fëmijët që kanë qenë dëshmitarë të luftës dhe konfliktit kanë nivele më të larta të depresionit dhe ankthit që në moshën madhore. Në mënyrë të veçantë, aktivizimi i zgjatur i hormoneve të stresit në fëmijërinë e hershme mund të zvogëlojë lidhjet nervore në zonat e trurit të dedikuara për të mësuarit dhe arsyetimin, duke ndikuar në aftësitë e fëmijëve për të performuar më vonë në jetën e tyre. Në këtë mënyrë, konflikti imponon një kosto të madhe socialembi brezat e ardhshëm.

Është thelbësore që fëmijët të integrohen shpejt në shkollat ​​dhe sistemet e kujdesit shëndetësor të vendeve ku janë strehuar. Ata do të kenë nevojë për mbështetje emocionale dhe psikologjike nga ekipet ndërkulturore të cilët mund të punojnë në një mënyrë të zgjeruar me fëmijët në shkolla dhe familjet në shtëpi.

Ekziston nevoja për një sërë trajtimesh të ndryshme, duke përfshirë ndërhyrje individuale, familjare, grupore dhe në shkollë. Shkollat ​​janë të vendosura në mënyrë unike për të luajtur një rol jetik në integrimin e tyre duke u bërë një spirancë, jo vetëm për zhvillimin arsimor, por edhe për zhvillimin social dhe emocional, dhe si një lidhje thelbësore midis fëmijëve, prindërve të tyre dhe komunitetit lokal.